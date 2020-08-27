MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriŞevval Şahin'den romantik mesaj: İyi ki doğdun ruh eşim!
GeriMagazin Şevval Şahin'den romantik mesaj: İyi ki doğdun ruh eşim!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 27 Ağustos 2020 - 09:10 | 

Şevval Şahin'den romantik mesaj: İyi ki doğdun ruh eşim!

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, sevgilisi Yiğit Marcus Aral’ın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Şahin, sevgilisiyle çekilmiş fotoğrafının altına İngilizce mesaj yazdı.

2
Abone Olgoogle-news

Ünlü model, Aral’a “En mutlu doğum günü, ruh eşim. Seni seviyorum başak ikizim. Birlikte güzel anılar yaşatmaya devam edelim” dedi.

3120 bin TLye köşk kiralamıştı
Abone Olgoogle-news

120 bin TL'ye köşk kiralamıştı

2018'de Miss Turkey seçilen Şevval Şahin, uzun süre aşk yaşadığı Pakistanlı Syed Amir Ali Kirmani'den ayrıldıktan sonra gönlünü geçtiğimiz Eylül'de Yiğit Marcus Aral'a kaptırdı.

4
Abone Olgoogle-news

Yılın belli bölümünü Aral'ın Miami'deki evinde geçiren Şevval Şahin paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirmişti. Yaz aylarının başında sevgilisiyle birlikte Türkiye'ye dönen Şevval Şahin'in İstanbul'dan yaptığı paylaşımlar da en az ABD'dekiler kadar konuşuldu!

5
Abone Olgoogle-news

Yiğit Marcus Aral, kısa süre önce sevgilisinin çok beğendiği Rumeli Hisarı'ndaki tarihi bir köşkü kiraladı.

6
Abone Olgoogle-news

Aral'ın Şevval Şahin'le birlikte yaşadığı 9 odalı, kapalı havuzlu ve 1.100 metrekare olan köşkün aylık kirası ise tam 120 bin TL! (Takvim)

7
Abone Olgoogle-news
8
Abone Olgoogle-news

Hobby Fresh Care Duş Jeli ile gün boyu kontrol sende!

Hobby Fresh Care Duş Jeli ile gün boyu kontrol sende!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi