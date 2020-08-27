Şevval Şahin'den romantik mesaj: İyi ki doğdun ruh eşim!

Şahin, sevgilisiyle çekilmiş fotoğrafının altına İngilizce mesaj yazdı.
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Ünlü model, Aral’a “En mutlu doğum günü, ruh eşim. Seni seviyorum başak ikizim. Birlikte güzel anılar yaşatmaya devam edelim” dedi.
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120 bin TL'ye köşk kiralamıştı
2018'de Miss Turkey seçilen Şevval Şahin, uzun süre aşk yaşadığı Pakistanlı Syed Amir Ali Kirmani'den ayrıldıktan sonra gönlünü geçtiğimiz Eylül'de Yiğit Marcus Aral'a kaptırdı.
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Yılın belli bölümünü Aral'ın Miami'deki evinde geçiren Şevval Şahin paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirmişti. Yaz aylarının başında sevgilisiyle birlikte Türkiye'ye dönen Şevval Şahin'in İstanbul'dan yaptığı paylaşımlar da en az ABD'dekiler kadar konuşuldu!
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Yiğit Marcus Aral, kısa süre önce sevgilisinin çok beğendiği Rumeli Hisarı'ndaki tarihi bir köşkü kiraladı.
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Aral'ın Şevval Şahin'le birlikte yaşadığı 9 odalı, kapalı havuzlu ve 1.100 metrekare olan köşkün aylık kirası ise tam 120 bin TL! (Takvim)
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