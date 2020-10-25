Şevval Şahin kimdir, kaç yaşında, ne mezunu? İşte Şevval Şahin'in biyografisi

İngiltere'de tanıştığı Pakistanlı Syed Amir-Ali Kirmani Peerzada ile ilişkisini noktalayan Şevval Sam, bir süredir lüks yaşam tarzıyla bilinen Yiğit Marcus Aral ile birliktelik yaşıyor. Çiftin pandemi döneminde parti düzenlemesi tepkilere neden olmuş, ünlü isimler de eleştiride bulunmuştu.