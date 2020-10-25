Şevval Şahin kimdir, kaç yaşında, ne mezunu? İşte Şevval Şahin'in biyografisi
‘Sorgu Sual’ programına konuk olan Şevval Şahin, kendisine sorulan soruları bilemeyince gündeme oturdu. Şevval Şahin’in özellikle ‘Fahrettin Koca’yı (Sağlık Bakanı) tanıyor musunuz?’ sorusunu ‘pas’ diyerek geçmesi çok konuşuldu. Peki, Şevval Şahin kimdir, kaç yaşında, ne mezunu? İşte Şevval Şahin'in biyografisi
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Miss Turkey 2018 birincisi olan Şevval Şahin, 1999 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini University Of East London'da alan Şevval Şahin, Fashion Marketing bölümü öğrencisi.
2
Abone Ol
Katıldığı Miss Turkey yarışmasıyla adını duyuran Şevval Şahi’in estetiksiz fotoğrafları çok konuşulmuş, Türkiye güzelinin estetikli olması tartışmalara neden olmuştu.
3
Abone Ol
4
Abone Ol
İngiltere'de tanıştığı Pakistanlı Syed Amir-Ali Kirmani Peerzada ile ilişkisini noktalayan Şevval Sam, bir süredir lüks yaşam tarzıyla bilinen Yiğit Marcus Aral ile birliktelik yaşıyor. Çiftin pandemi döneminde parti düzenlemesi tepkilere neden olmuş, ünlü isimler de eleştiride bulunmuştu.