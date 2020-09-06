Şevval Şahin ile Yiğit Marcus Aral'ın ev partisinde virüs paniği

KARANTİNADAYIZ Model Şevval Şahin, bir açıklama yaparak COVID-19 testinin negatif çıktığını söyledi: “Sağlığımız ile ilgili hiçbir şikayetimiz yok, biz çok iyiyiz. Çevremizdeki çoğu kişinin testi pozitif çıktığı için karantinadayız. Ve tedbir amaçlı evde ozon tedavisi görüyoruz. İkinci testi de birkaç gün sonra yapacağız. Her şey o zaman netleşecek. Parti ile bu durumun ilgisi olup olmadığını anlamak çok zor. Bu yüzden bu konuda kimse net bir bilgi veremiyor.”