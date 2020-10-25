Şevval Şahin bu soruları bilemeyince stüdyoyu terk etti! Atatürk, İstiklal Marşı, Türkiye kaç bölge? ve Fahrettin Koca’yı tanıyor musunuz?
Pandemi döneminde yaptığı partilerle gündemden düşmeyen Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, CNN TÜRK’te dün yayınlanan ‘Sorgu Sual’ programına konuk oldu. Programın sunucuları Merve Şahin ve Melis Özcan’ın birçok sorusuna yanıt veremeyen ünlü model çareyi stüdyoyu terk etmekte buldu.
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MISS Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin magazin gündeminden düşmüyor. Pandemi döneminde erkek arkadaşı Yiğit Marcus Aral’la yaptığı partiler olay yaratan Şevval Şahin bu kez CNN TÜRK’te yayınlanan “Sorgu Sual” programına konuk oldu. Her platformda “Türk olmakla gurur duyuyorum” diyen Şahin programda kendisine yöneltilen “Türk olmakla ilgili ne biliyorsunuz?” sorusuna “Bir Türk kadını benim için her zaman özgüvenli olmayı bilen, kendi ayakları üzerinde duran ve nereden geldiğini unutmayandır” diyerek yanıtladı.
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STÜDYOYU TERK ETTİ
Ünlü model programda kendisine yöneltilen “İstiklal Marşı’nı biliyor musunuz?”, “Atatürk’ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz?”, “Türkiye’de kaç coğrafi bölge var?” sorularına cevap veremeyerek zor anlar yaşadı. Stüdyodaki gerilimi daha fazla yönetemeyen Şevval Şahin stüdyoyu terk etti. Bir süre sonra sakinleşerek stüdyoya geri dönen model program boyunca kendisine yöneltilen sorular karşısında zorlanmaya devam etti ve birçok soruyu yanıtsız bıraktı.
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BAKAN KOCA’YI TANIMADI
Pandemi döneminde sorumsuzlukla suçlanan Şevval Şahin’e “Sorgu Sual” programında ‘Fahrettin Koca’yı tanıyor musunuz?’ sorusu yöneltildi. Türkiye güzeli bu soruyu yanıtlayamadı ve “Pas” dedi. Yaptığı partilerle sosyal medyada adından sık sık söz ettiren Şahin, “Her insan gibi hassasız bu konuda ama bir şekilde hayatımıza devam etmeye çalışıyoruz sonuçta. Pandemi sürecinde yanlış yaptığım bir şey görmüyorum. Çünkü her insan gibi ben de 4 ay boyunca Miami’deydim, ben de evden çıkmadım” sözleriyle şaşırttı.
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BEN NEYSEM OYUM
Şevval Şahin geçtiğimiz günlerde İngilizce, Türkçe karışık konuşmasıyla yarattığı tartışma hakkında “Ben sosyal medyayı aktif olarak hep İngilizce kullanıyordum, Miss Turkey’den sonra da bu böyle devam etti, ben neysem oyum. Türklüğümle gurur duyuyorum ama Türk halkını da mutlu etmek için değişmem” dedi.
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ERKEK ARKADAŞIMIN SÖZLERİNE KATILMIYORUM
Şevval Şahin’e erkek arkadaşı Yiğit Marcus Aral’ın “Koronavirüs nezle gibi bir şey abartmaya gerek yok” açıklaması soruldu. Ünlü model, “Hayır katılmıyorum tabii. Belki ben onun açıklama yapmasını istememişimdir ama o açıklama yapmıştır. Onun açıklama yapmasına saygı duyarak kendi tercihimle uzaklaşmış olabilirim” diye konuştu.