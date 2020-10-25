Şevval Şahin bu soruları bilemeyince stüdyoyu terk etti! Atatürk, İstiklal Marşı, Türkiye kaç bölge? ve Fahrettin Koca’yı tanıyor musunuz?

BAKAN KOCA’YI TANIMADI Pandemi döneminde sorumsuzlukla suçlanan Şevval Şahin’e “Sorgu Sual” programında ‘Fahrettin Koca’yı tanıyor musunuz?’ sorusu yöneltildi. Türkiye güzeli bu soruyu yanıtlayamadı ve “Pas” dedi. Yaptığı partilerle sosyal medyada adından sık sık söz ettiren Şahin, “Her insan gibi hassasız bu konuda ama bir şekilde hayatımıza devam etmeye çalışıyoruz sonuçta. Pandemi sürecinde yanlış yaptığım bir şey görmüyorum. Çünkü her insan gibi ben de 4 ay boyunca Miami’deydim, ben de evden çıkmadım” sözleriyle şaşırttı.