Şevval ayı ne zaman bitiyor? 6 gün orucu ne zaman tutulur 2021? İşte Diyanet bilgisi
Şevval ayında altı gün oruç tutmak isteyen Müslümanlar, şevval ayının biteceği tarihe yoğunlaştı. Hz. Peygamber'in (s.a.s.), “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur.” diye buyurduğu şevval ayında oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabiliyor. 2021 Diyanet takvimine göre bu yıl şevval ayının 1. günü 13 Mayıs 2021 tarihinde başlamıştı. Peki, 6 gün orucu ne zaman tutulur ve şevval ayı ne zaman bitiyor? İşte, 2021 şevval ayının biteceği tarih ve konuyla ilgili Diyanet bilgisi.
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Şevval ayı orucu ya da 6 gün orucunu idrak edecek olanlar Diyanet İşleri Başkanlığı bilgilerine odaklandı. Ramazan ayından sonra gelen şevval ayında oruç tutmak isteyenler ibadetlerine dini kaynaklarda yer alan bilgilere göre yön verecek. 2021 yılı Şevval Ayı'nın 1. Günü 13 Mayıs 2021 tarihinde başladı. 11 Haziran'da ise Şevval ayı sona erecek. Dini kaynaklara göre, Ramazan ayının ardından gelen 30 günlük Şevval ayı içerisinde herhangi bir 6 gün oruç tutabilir. Diyanet kaynaklarına göre, Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan’da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.
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ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BİTECEK?
2021 yılı Şevval Ayı'nın 1. Günü 13 Mayıs 2021 tarihine denk geldi. Şevval ayının ilk günü ile Ramazan Bayramı'nın ilk günü kutlandı.
11 Haziran'da ise Şevval ayı sona erecek.
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ŞEVVAL ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?
Şevval orucu, Ramazan'ın ardından tutulması tavsiye edilen bir oruçtur. Farz olmayan bir ibadet olan Şevval orucu, Ramazan ayından sonra tutulmaktadır. Peygamberimiz Hz. Muhammed, "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." buyurmuştur.
Yani Müslüman vatandaşlar, Ramazan ayının ardından gelen 30 günlük Şevval ayı içerisinde herhangi bir 6 gün oruç tutabilir. Böylelikle Hz. Muhammed'in buyurduğu gibi sanki bütün yıl oruç tutmuş gibi olur.
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ŞEVVAL ORUCU NASIL TUTULUR?
Ramazan ayının ardından içerisine girilen Şevval ayında tutulan Şevval orucu, 6 gün sürmektedir. Şevval orucunu Ramazan Bayramı'nda tutmak haramdır. Şevval orucu, tıpkı Ramazan ayında tutulan oruç gibidir. İmsak vaktinde oruç başlar ve akşam ezanında oruç bozulur. Bu oruç art arda tutulabileceği gibi, ara verilerek de tutulabilir.
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ŞEVVAL ORUCUNUN HÜKMÜ NEDİR?
Ramazan’dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur.” (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 421, 422).