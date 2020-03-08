"Sevişme sahnelerine yalnızca kadın oyuncuların damga vurmadığı..." Nurgül Yeşilçay'dan Kadınlar Günü mesajı

TÜLİN ŞAHİN 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'müz kutlu olsun. Genç kızlara ve kadınlara tavsiyelerim; -Kendi ayaklarınız üzerinde durun. -Hiç kimseye muhtaç ve yük olmayın. -Başarılı kadınlar ilham perileriniz olsun kıskançlık sebebi değil. Benim hep öyle olmuştur. Onlardan ilham almayı seçtiğim için bugüne kadar başardıklarımı başardım. -Unutmayın,olay kadın veya erkek değil. İnsan olmak! -Limitlemeyin! Kadın illa şunları,bunları yapmalı veya yapmamalı diye. ‘İnsan’ isterse her şeyi çok çalışarak başarır. -Öğrendiklerinizi,aldığınız eğitimleri etrafınızla mutlaka paylaşın. Her fırsatta hayatta daha az şanşlı olanları eğitin. Bilgi paylaştıkça değerlidir. -Tüm bunları yaparken de illa maskülen olmaya hiç gerek yok , feminenliğimizi koruyarak yapmalıyız. -Tıpkı bu fotoğrafta olduğu gibi hiç kimsenin sizin renklerinizi,enerjinizi,gülümsemenizi,hayat enerjinizi elinizden almasına izin vermeyin! Başkalarına asla bağlı olmasın bu hayat enerjiniz