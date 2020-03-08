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Haber Giriş: 08 Mart 2020 - 16:02, /

"Sevişme sahnelerine yalnızca kadın oyuncuların damga vurmadığı..." Nurgül Yeşilçay'dan Kadınlar Günü mesajı

Bugün '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'... İşte ünlü isimler bu özel güne dair mesajları...

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1NURGÜL YEŞİLÇAY:

NURGÜL YEŞİLÇAY:

Sektör adına; sevişme sahnelerine yalnızca kadın oyuncuların damga vurmadığı, hamilelik sonrası kilolarıyla hiç bir oyuncunun dikkat çekmediği, kötü erkek esprilerine maruz kalmadığımız bir başlangıç olsun bugün! Kadın olmak çok güzel! utanmayacağımız günler yakında;)

2DOĞA RUTKAY

DOĞA RUTKAY

Başta dimdik ayakta durabilmeyi öğrendiğim annem olmak üzere; siz tüm can kadınlar!
Bir güne sığmayacak günümüz kutlu olsun!
Not: Kadınlar çiçek değildir! İnsandır!

3DEMET AKBAĞ

DEMET AKBAĞ

8 Mart bizim ailemizde annemin doğum günü olarak kutlanırdı. Dünyada tüm kadınlar için . Keşke hak arama mücadelesini verirken hayatlarını kaybetmeseymiş Amerikalı işçi kadınlar da , biz hep annemin doğum gününü kutlasaymışız . 2 yıl oldu seni uğurlayalı canım annem .Senin doğum günün ve tüm kadınların , Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.

4İLKİN TÜFEKÇİ

İLKİN TÜFEKÇİ

Kadın, özgürce olmak istediği her yerde , olmak istediği her biçimde.. Şükürler olsun özgürce seçimimi yaşıyorum. İyi ki sahnedeyim !

5SERENAY SARIKAYA

SERENAY SARIKAYA

Hayatım bana yol gösteren, ilham veren, bana inanan KADIN’ larla bu kadar anlamlı ve güzel oldu. Ben o kadınlar sayesinde bugün benim, bu kadar güçlüyüm. Başta annem... İlk okulda Yasemin hocam, Zeynep hocam... Şimdi en yakın dostlarım, birlikte yürüdüğüm insanlar... İyi ki varsınız... Tüm kadınların

6TÜLİN ŞAHİN

TÜLİN ŞAHİN

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'müz kutlu olsun. Genç kızlara ve kadınlara tavsiyelerim; -Kendi ayaklarınız üzerinde durun. -Hiç kimseye muhtaç ve yük olmayın. -Başarılı kadınlar ilham perileriniz olsun kıskançlık sebebi değil. Benim hep öyle olmuştur. Onlardan ilham almayı seçtiğim için bugüne kadar başardıklarımı başardım. -Unutmayın,olay kadın veya erkek değil. İnsan olmak! -Limitlemeyin! Kadın illa şunları,bunları yapmalı veya yapmamalı diye. ‘İnsan’ isterse her şeyi çok çalışarak başarır. -Öğrendiklerinizi,aldığınız eğitimleri etrafınızla mutlaka paylaşın. Her fırsatta hayatta daha az şanşlı olanları eğitin. Bilgi paylaştıkça değerlidir. -Tüm bunları yaparken de illa maskülen olmaya hiç gerek yok , feminenliğimizi koruyarak yapmalıyız. -Tıpkı bu fotoğrafta olduğu gibi hiç kimsenin sizin renklerinizi,enerjinizi,gülümsemenizi,hayat enerjinizi elinizden almasına izin vermeyin! Başkalarına asla bağlı olmasın bu hayat enerjiniz

7MÜGE BOZ

MÜGE BOZ

8 Mart Dünya Kadınlar Günüm'üz kutlu olsuuun!! Ailemdeki sevgi dolu, iyilik, dürüstlük ve öğrenme peşinde koşan güçlü kadınlara çok teşekkürler. Sizden çok şey öğreniyorum...

8İBRAHİM TATLISES

İBRAHİM TATLISES

Kadınlarımız “Kırda çiçek, gergefte nakış onlar. Dilde türkü, yarına umut olanlar. Tarlada çapa, fabrikada işçi onlar. Halayda zılgıt, Yolda yoldaş, evde ana onlar kadınlar, kadınlarımız. Bütün dünyadaki kadınların kadınlar gününü kutlarım...

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