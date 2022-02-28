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Sevimli Tehlikeli filminin oyuncuları kimler, nerede çekildi? İşte Sevimli Tehlikeli filminin konusu ve oyuncuları

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Sevimli Tehlikeli beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Film aksiyondan aşka, romantizmden drama kadar birçok temayı masallarla birleştiriyor. Filmde Rapunzel’den Sindrella’ya, Beyaz Atlı Prens’ten Robin Hood’a birçok masalı komik ve eğlenceli bir dilde anlatılıyor. Peki, Sevimli Tehlikeli filminin oyuncuları kimler, nerede çekildi? İşte Sevimli Tehlikeli filminin konusu ve oyuncuları

1/3Sevimli Tehlikeli filminin oyuncuları kimler, nerede çekildi İşte Sevimli Tehlikeli filminin konusu ve oyuncuları

Şükrü Özyıldız ve Ayça Ayşin Turan’ın başrollerinde paylaştığı Sevimli Tehlikeli filminin kadrosunda Türkan Kılıç, Cem Avnayim, Taner Turan, Burçin Birben, Ahmet Özaslan ve Evrim Doğan yer alıyor.

2/3Sevimli Tehlikeli filminin konusu

Sevimli Tehlikeli filminin konusu

Zarok çok uzun yıllar önce Edirne’de henüz beşikteki bir kız çocuğunu kaçırıp, başka bir aileye evlatlık verilmesine sebep olur. Aradan uzun yıllar geçer ve Zarok eline geçen bir fırsatı değerlendirir. Vicdan azabını hafifletmek için bu sefer, daha önce kaçırdığı kızı tekrar kaçırarak gerçek ailesine götürecektir. Fakat bu süreçte her iki karakteri de aşk dolu bir macera beklemektedir.

3/3Sevimli Tehlikeli filmi nerede çekildi

Sevimli Tehlikeli filmi nerede çekildi?

Şükrü Özyıldız’ın bir yankesiciyi canlandırdığı ‘Sevimli Tehlikeli’ filminin kovalama sahneleri için Eminönü’nde 2000 figüranın rol aldığı bir pazar sahnesi kuruldu. Kapalıçarşı’nın ve Osmanlı döneminden kalma tarihi bir hanın çatısında gerçekleşen kovalama sahnelerinin çekimi esnasında Özcan Deniz ve ekibi tarihi dokuya zarar vermemek için özel kamera ekibi kullandı.

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