Sevimli Tehlikeli filminin oyuncuları kimler, nerede çekildi? İşte Sevimli Tehlikeli filminin konusu ve oyuncuları

Sevimli Tehlikeli filminin konusu

Zarok çok uzun yıllar önce Edirne’de henüz beşikteki bir kız çocuğunu kaçırıp, başka bir aileye evlatlık verilmesine sebep olur. Aradan uzun yıllar geçer ve Zarok eline geçen bir fırsatı değerlendirir. Vicdan azabını hafifletmek için bu sefer, daha önce kaçırdığı kızı tekrar kaçırarak gerçek ailesine götürecektir. Fakat bu süreçte her iki karakteri de aşk dolu bir macera beklemektedir.