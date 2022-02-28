Sevimli Tehlikeli filminin oyuncuları kimler, nerede çekildi? İşte Sevimli Tehlikeli filminin konusu ve oyuncuları

Şükrü Özyıldız ve Ayça Ayşin Turan’ın başrollerinde paylaştığı Sevimli Tehlikeli filminin kadrosunda Türkan Kılıç, Cem Avnayim, Taner Turan, Burçin Birben, Ahmet Özaslan ve Evrim Doğan yer alıyor.
Zarok çok uzun yıllar önce Edirne’de henüz beşikteki bir kız çocuğunu kaçırıp, başka bir aileye evlatlık verilmesine sebep olur. Aradan uzun yıllar geçer ve Zarok eline geçen bir fırsatı değerlendirir. Vicdan azabını hafifletmek için bu sefer, daha önce kaçırdığı kızı tekrar kaçırarak gerçek ailesine götürecektir. Fakat bu süreçte her iki karakteri de aşk dolu bir macera beklemektedir.
Şükrü Özyıldız’ın bir yankesiciyi canlandırdığı ‘Sevimli Tehlikeli’ filminin kovalama sahneleri için Eminönü’nde 2000 figüranın rol aldığı bir pazar sahnesi kuruldu. Kapalıçarşı’nın ve Osmanlı döneminden kalma tarihi bir hanın çatısında gerçekleşen kovalama sahnelerinin çekimi esnasında Özcan Deniz ve ekibi tarihi dokuya zarar vermemek için özel kamera ekibi kullandı.