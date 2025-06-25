×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sevimli cılıbıt, 4 yavrusuyla birlikte Hatay'da görüntülendi

Güncelleme Tarihi:

#Doğa#Halkalı Küçük Cılbıt#Samandağ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2025 10:34

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Sulak Alanı'nda mola verip yumurtlayan halkalı küçük cılıbıt kuşu ile 4 yavrusu görüntülendi.