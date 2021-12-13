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Haber Giriş: 13 Aralık 2021 - 12:10 | 

Sevgilisinin saldırısına uğrayan Ferhat Güzel polise başvurdu! Ferhat Güzel kimdir, nereli, kaç yaşında?

Şarkıcı Ferhat Güzel, tartıştığı sevgilisi tarafından bıçaklı saldırıya uğradığı gerekçesiyle karakola başvurdu. Ağustos ayında gerçekleşen olayda ünlü şarkıcı polisten yardım isterken, sevgilisi Nur Aksoy da darp edildiğini ileri sürerek şikayetçi oldu. Yaşanan bu üzücü olayın ardından Ferhat Güzel'in hayatı da merak konusu oldu. Peki, Ferhat Güzel kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte ünlü şarkıcı Ferhat Güzel hakkında bilgiler...

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Ferhat Güzel ve sevgilisi arasında yaşanan tartışma sonrası ünlü şarkıcı saldırıya uğradığı gerekçesiyle polise başvurdu. Sevgilisinden şikayetçi olan Ferhat Güzel, evden kaçarak karakola sığındı. Sevgilisi Nur Aksoy da aynı şekilde darp edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.
2FERHAT GÜZEL KİMDİR

FERHAT GÜZEL KİMDİR?

Ferhat Güzel 1973 yılında Şanlıurfa Suruç’ta dünyaya geldi. Hüküm Giymişim, Dermanım Ol şarkılarıyla tanındı.
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İbo Show programının vazgeçilmez simalarından olan Ferhat Güzel, konuk olarak katıldığı Sinema filmleriyle de biliniyor.
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