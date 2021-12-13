Sevgilisinin saldırısına uğrayan Ferhat Güzel polise başvurdu! Ferhat Güzel kimdir, nereli, kaç yaşında?

Ferhat Güzel ve sevgilisi arasında yaşanan tartışma sonrası ünlü şarkıcı saldırıya uğradığı gerekçesiyle polise başvurdu. Sevgilisinden şikayetçi olan Ferhat Güzel, evden kaçarak karakola sığındı. Sevgilisi Nur Aksoy da aynı şekilde darp edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.