Sevgilisi bankı, kendisi kapıyı yamulttu! Deren Talu ve Baran Tınaz'ın photosop hilesi ortaya çıktı
Bir çok ünlü isim daha iyi görünmek için photoshop'a başvuruyor...
Photoshop programı ile fotoğraf inceltme kervanına Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz da katıldı. Tınaz’ın Deren Talu ile çekildiği fotoğrafta bankı yamulttuğu görüldü!
Düğünden fotoğraf paylaşan sevgililerin photosop hilesi ortaya çıktı. Baran Tınız ve Deren Talu aynı pozu sosyal medya hesaplarından yayınladı.
Deren'in paylaşımındaki fotoğrafta herhangi bir oynama yokken Tınaz'ın paylaşımındaki fotoğrafta bankın tahtalarının yamuk olduğu dikkat çekti.
Deren'in bel kısmında bir photosop uygulaması kullanıldığı takipçilerinin gözünden kaçmadı.
Fit vücudu ile dikkatleri üzerine çeken 41 yaşındaki 2 çocuk annesi Çağla Şıkel, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafa gelen yorumlara yanıt verdi.
SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU
Instagram fenomeni Duygu Özaslan tatile çıktı. Özaslan'ın havuz keyfi yaparken çekilen fotoğrafları sosyal medyada olay oldu.
KİLO ALMASI SORUN DEĞİL...
Bir Twitter kullanıcısı durumu "Olay Duygu Özaslan’ın kilo almış olması değil, olay şuan olduğu halini kabullenip sevmek yerine kendi görmek istediği hali yansıtmak, insanları kandırmak. İnsanlar lanse edilen “mükemmel” vücutları görüp kendini sorguluyor, aç bırakıyor, sağlığını kaybediyor..." diyerek eleştirdi. Bu yoruma beğeni yağdı.
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