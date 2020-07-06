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Hürriyet
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Haber Giriş: 06 Temmuz 2020 - 10:53,

Sevgilimden ayrıldım ama ne gam!

Kısa bir süre önce sevgilisiyle yollarını ayıran genç model arkadaşlarıyla birlikte çıktığı yat turunda objektiflere yansıdı.

Fotoğraf: Backgrid USA

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1AYRILIK ETKİLEMEMİŞ
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AYRILIK ETKİLEMEMİŞ

Kourtney Kardashian'ın çocuklarının babası ve eski sevgilisi Scott Disick ile bir ilişki sürdüren 21 yaşındaki model Sofia Richie, onunla yakın geçmişte yollarını ayırdı. Ama bu ayrılık, onu çok etkilemiş gibi görünmüyor.

2YAT TURU
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YAT TURU

Ünlü şarkıcı Lionel Richie'nin kızı olan Sofia, hafta sonu bir grup arkadaşıyla birlikte çıktığı yat turunda görüntülendi.

3ÜÇ RENKLİ BİKİNİ
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ÜÇ RENKLİ BİKİNİ

Üç renkli bir bikini tercih eden Richie'nin keyfinin yerinde olduğu görüldü. Zaman zaman arkadaşlarına sarılıp şakalaşan model, bazen de sosyal medya sayfası için fotoğraflar çekti.

4GÜVERTE KEYFİ
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GÜVERTE KEYFİ

Denize girmedikleri zamanlarda yatın güvertesinde oturan grup, birbirlerine güneş yağı sürerken de yardımcı oldu.

5SOSYAL MESAFEYE UYMADILAR
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SOSYAL MESAFEYE UYMADILAR

Richie ve arkadaş grubunun yat turu sırasında koronavirüs nedeniyle gereken sosyal mesafe kurallarına uymadığı da görüldü.

6JUSTIN BIEBER İLE AŞK YAŞAMIŞTI
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JUSTIN BIEBER İLE AŞK YAŞAMIŞTI

Sofia Richie, bir dönem Justin Bieber ile yaşadığı kısa süreli birliktelikle dikkatleri üzerine çekmişti.

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Scott Disick ile Sofia Richie, 2017 yılında birlikte olmaya başladılar. O zamandan bu yana birkaç kez ayrılıp barıştılar.

8BABASI İLİŞKİYİ ONAYLAMADI
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BABASI İLİŞKİYİ ONAYLAMADI

Sofia Richie'nin babası Lionel Richie, kızının 37 yaşındaki Disick ile birlikte olmasını onaylamıyordu. Ancak Sofia Richie bu karşıt görüşlere aldırmadan ilişkisini sürdürdü.

9ARKADAŞ KALDILAR
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ARKADAŞ KALDILAR

Çiftin kısa bir süre önce yollarını ayırdığı ileri sürüldü. 4 Temmuz kutlamalarında birlikte görüntülenen çiftin sevgili olarak yollarını ayırdığı ancak arkadaşlıklarının sürdüğü belirtildi.         

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