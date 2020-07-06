Sevgilimden ayrıldım ama ne gam!

AYRILIK ETKİLEMEMİŞ Kourtney Kardashian'ın çocuklarının babası ve eski sevgilisi Scott Disick ile bir ilişki sürdüren 21 yaşındaki model Sofia Richie, onunla yakın geçmişte yollarını ayırdı. Ama bu ayrılık, onu çok etkilemiş gibi görünmüyor.