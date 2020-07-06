Sevgilimden ayrıldım ama ne gam!

Kısa bir süre önce sevgilisiyle yollarını ayıran genç model arkadaşlarıyla birlikte çıktığı yat turunda objektiflere yansıdı.
Fotoğraf: Backgrid USA
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AYRILIK ETKİLEMEMİŞ
Kourtney Kardashian'ın çocuklarının babası ve eski sevgilisi Scott Disick ile bir ilişki sürdüren 21 yaşındaki model Sofia Richie, onunla yakın geçmişte yollarını ayırdı. Ama bu ayrılık, onu çok etkilemiş gibi görünmüyor.
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YAT TURU
Ünlü şarkıcı Lionel Richie'nin kızı olan Sofia, hafta sonu bir grup arkadaşıyla birlikte çıktığı yat turunda görüntülendi.
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ÜÇ RENKLİ BİKİNİ
Üç renkli bir bikini tercih eden Richie'nin keyfinin yerinde olduğu görüldü. Zaman zaman arkadaşlarına sarılıp şakalaşan model, bazen de sosyal medya sayfası için fotoğraflar çekti.
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GÜVERTE KEYFİ
Denize girmedikleri zamanlarda yatın güvertesinde oturan grup, birbirlerine güneş yağı sürerken de yardımcı oldu.
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SOSYAL MESAFEYE UYMADILAR
Richie ve arkadaş grubunun yat turu sırasında koronavirüs nedeniyle gereken sosyal mesafe kurallarına uymadığı da görüldü.
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JUSTIN BIEBER İLE AŞK YAŞAMIŞTI
Sofia Richie, bir dönem Justin Bieber ile yaşadığı kısa süreli birliktelikle dikkatleri üzerine çekmişti.
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Scott Disick ile Sofia Richie, 2017 yılında birlikte olmaya başladılar. O zamandan bu yana birkaç kez ayrılıp barıştılar.
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BABASI İLİŞKİYİ ONAYLAMADI
Sofia Richie'nin babası Lionel Richie, kızının 37 yaşındaki Disick ile birlikte olmasını onaylamıyordu. Ancak Sofia Richie bu karşıt görüşlere aldırmadan ilişkisini sürdürdü.
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ARKADAŞ KALDILAR
Çiftin kısa bir süre önce yollarını ayırdığı ileri sürüldü. 4 Temmuz kutlamalarında birlikte görüntülenen çiftin sevgili olarak yollarını ayırdığı ancak arkadaşlıklarının sürdüğü belirtildi.