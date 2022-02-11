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Sevgililer Günü'ne kaç gün kaldı? Sevgililer Günü ne zaman? İşte 2022 Sevgililer Günü tarihi

#Sevgililer Günü#2022 Sevgililer Günü

2022 Sevgililer Günü tarihi, sevgililerine ve eşlerine güzel sürprizler yapacak olan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Her yıl 14 Şubat tarihinde kutlanan Sevgililer Günü bu yıl da coşku içinde geçecek. Peki, 2022 Sevgililer Günü hangi gün kutlanacak?

1/3Sevgililer Gününe kaç gün kaldı Sevgililer Günü ne zaman İşte 2022 Sevgililer Günü tarihi

Sevgililer Günü hakkında sorular şubat ayına başlanması ile birlikte milyonlarca çift tarafından merak edilmeye başladı. Her yıl 14 Şubat tarihinde kutlanan bu özel günün, bu yıl hangi güne denk geldiği araştırılıyor. İşte, 2022 Sevgililer Günü hakkında tüm merak edilenler...

2/3Sevgililer Gününe kaç gün kaldı Sevgililer Günü ne zaman İşte 2022 Sevgililer Günü tarihi

14 Şubat, 2022 yılında pazartesi gününe denk geliyor. Bu anlamlı günde, milyonlarca kişi sevdiği kişiyi mutlu edebilmek adına hediyeler alacak ve çeşitli organizasyonlar yapacak.

3/3SEVGİLİLER GÜNÜ NEDEN KUTLANIR

SEVGİLİLER GÜNÜ NEDEN KUTLANIR?

Her yıl 14 Şubat tarihinde kutlanan Sevgililer Günü, Milattan Sonra III. yüzyıla dayanmaktadır. Rivayete göre İmparator 2. Claudius Roma’yı kendi katı kuralları ile zalimce yöneten bir hükümdardı. Onun için en büyük problem ordusunda savaşacak asker bulamamaktı. Ona göre bu durumun tek sebebi Romalı erkeklerin aşklarını ve ailelerini bırakmak istememeleriydi. İşte bu yüzden Claudias, Roma’daki tüm nişan ve evlilikleri kaldırdı.

Aziz Valentina ise Cladudius’un hükümdarlığı zamanında Roma’da yaşayan bir papazdı. Aziz Valentina kendisi gibi papaz olan Aziz Marius ile birlikte Claudias’un yasağına rağmen gizlice çiftleri evlendirmeye devam etti. Ancak imparator bu durumu bir süre sonra öğrendi. Aziz Valentine, insanları evlendirmeye devam ettiği için tutuklandı ve yaptıklarının cezası olarak sopa ile dövülerek öldürüldü. Valentina Milattan sonra 270 yılının 14 Şubat'ında da Hıristiyan şehitliğine gömüldü.

O gün itibariyle Sevgililer Günü'nün kutlandığı ifade edilmektedir. Sevgililer Günü, normal bir hediye alıp vermekten daha çok, partnerler arasında romantik bir paylaşım ve sevginin geleceğine ilişkin bir yatırım olarak da kabul edilmektedir.

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#Sevgililer Günü#2022 Sevgililer Günü