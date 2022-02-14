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Sevgililer Günü nedir, nasıl ve ne zaman ortaya çıktı? Sevgililer Günü hakkında bilgiler

#Sevgililer Günü#14 Şubat Sevgililer Günü#Sevgililer Günü Nedir

Sevgililer Günü her yıl 14 Şubat tarihinde kutlanıyor. Bu tarihte vatandaşlar sevdiklerine hediyeler alıyor, birbirlerini sevdiklerini dile getiriyorlar. Sevgililer Günü 2022 yılında pazartesi gününe denk geldi. Peki, Sevgililer Günü nedir, nasıl ortaya çıktı? Sevgililer Günü hakkında bilgiler

1/3Sevgililer Günü nedir, nasıl ve ne zaman ortaya çıktı Sevgililer Günü hakkında bilgiler

Sevgililer Günü’nün ne zaman ve nasıl ortaya çıktığı araştırılıyor. 14 Şubat Sevgililer Günü bugün kutlanıyor. Bu anlamlı günde, milyonlarca kişi sevdiği kişiyi mutlu edebilmek adına hediyeler alıyor ve çeşitli organizasyonlar yapıyorlar. Her yıl 14 Şubat tarihinde kutlanan Sevgililer Günü, Milattan Sonra III. yüzyıla dayanmaktadır.

2/3SEVGİLİLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI

SEVGİLİLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Her yıl 14 Şubat tarihinde kutlanan Sevgililer Günü, Milattan Sonra III. yüzyıla dayanmaktadır. Rivayete göre İmparator 2. Claudius Roma’yı kendi katı kuralları ile zalimce yöneten bir hükümdardı. Onun için en büyük problem ordusunda savaşacak asker bulamamaktı. Ona göre bu durumun tek sebebi Romalı erkeklerin aşklarını ve ailelerini bırakmak istememeleriydi. İşte bu yüzden Claudias, Roma’daki tüm nişan ve evlilikleri kaldırdı.

3/3Sevgililer Günü nedir, nasıl ve ne zaman ortaya çıktı Sevgililer Günü hakkında bilgiler

Aziz Valentina ise Cladudius’un hükümdarlığı zamanında Roma’da yaşayan bir papazdı. Aziz Valentina kendisi gibi papaz olan Aziz Marius ile birlikte Claudias’un yasağına rağmen gizlice çiftleri evlendirmeye devam etti. Ancak imparator bu durumu bir süre sonra öğrendi. Aziz Valentine, insanları evlendirmeye devam ettiği için tutuklandı ve yaptıklarının cezası olarak sopa ile dövülerek öldürüldü. Valentina Milattan sonra 270 yılının 14 Şubat'ında da Hıristiyan şehitliğine gömüldü.

O gün itibariyle Sevgililer Günü'nün kutlandığı ifade edilmektedir. Sevgililer Günü, normal bir hediye alıp vermekten daha çok, partnerler arasında romantik bir paylaşım ve sevginin geleceğine ilişkin bir yatırım olarak da kabul edilmektedir.

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