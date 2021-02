Sevgililer Günü mesajları ve görselleri günün en çok aranan konusu - Sevgililer Günü mesajları (sözleri)

Seni düşünmek güzel şey

Seni düşünmek ümitli şey

Dünyanın en güzel sesinden

En güzel şarkıyı dinlemek gibi bir şey



Dünyayı güzellik kurtaracak, bir insanı sevmekle başlayacak her şey.



"Sevginin günü mü olur ?

O her an yaşanır .

Her dakika , her saniye

Senin duyduğun hissi yansıtan en iyi hediye ,

sevdiğine içten bir ''seni seviyorum ''demektir..."



"Yüreğinize sorun,

Koparmayın papatyaları...

#14Şubat"



"Bazı rüyalar diğerlerinden daha uzun sürer. Bazıları da çok çok güzel. Benim en uzun ve en güzel rüyam şu an bu mesajı okuyor. Sevgililer günün kutlu olsun!"