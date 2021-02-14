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Haber Giriş: 14 Şubat 2021 - 09:26 | 

Sevgililer Günü mesajları ve görselleri günün en çok aranan konusu - Sevgililer Günü mesajları (sözleri)

Hayatın her alanını etkileyen pandemi süreci Sevgililer Günü kutlamalarını da etkiledi. Sevgililer Günü mesajları ve görselleri bu yıl her zamankinden daha fazla araştırılmaya başlandı. Sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının olduğu pazar gününe denk gelen 14 Şubat'ı birbirinden uzakta geçiren çiftler, hediyelerinin yanı sıra Sevgililer Günü mesajları ve görselleri ile birbirlerine olan sevgilerini dile getirmeye çalışıyor. İşte Sevgililer Günü mesajlarından derlemeler...

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14 Şubat hediyeleşmek ve hatırlanmak için büyük bir fırsat. Ülkemizde de büyük oranda kutlanan 14 Şubat’ta Sevgililer Günü mesajları ve görselleri paylaşmak ta bir gelenek haline geldi. Hem sosyal medyadan hem de telefonları aracılığıyla sevginin önemini dile getirmek isteyenler, Sevgililer Günü mesajları paylaşımında bulunuyor. İşte sevginizi en güzel şekilde ifade etmeniz vesile olacak Sevgililer Günü mesajları ve görselleri

2
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Seni düşünmek güzel şey
Seni düşünmek ümitli şey
Dünyanın en güzel sesinden
En güzel şarkıyı dinlemek gibi bir şey

Dünyayı güzellik kurtaracak, bir insanı sevmekle başlayacak her şey.

"Sevginin günü mü olur ?
O her an yaşanır .
Her dakika , her saniye
Senin duyduğun hissi yansıtan en iyi hediye ,
sevdiğine içten bir ''seni seviyorum ''demektir..."

"Yüreğinize sorun,
Koparmayın papatyaları...
#14Şubat"

"Bazı rüyalar diğerlerinden daha uzun sürer. Bazıları da çok çok güzel. Benim en uzun ve en güzel rüyam şu an bu mesajı okuyor. Sevgililer günün kutlu olsun!"

3
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Her aşk şarkısı seninle ilgili. Nice Sevgililer Günlerine

Hayatıma bu kadar çok sevgi, neşe ve macera getirdiğin için teşekkür ederim. Seni seviyorum.

Her mevsim boyunca, her zaman... Seni seviyorum. Mutlu sevgililer günü.

4
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“Seni görür görmez sen olduğunu biliyordum. Seni seviyorum.”

"Mükemmel yapboz parçaları gibi birbirine uyuyoruz"

"Paylaştığımız küçük şeyler her gün büyülü oluyor."

“Seni her sevdiğim, sonsuza dek olduğu gibi derinden seviyorum.”

5
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Kalbimi aldığın ve sevgi ile doldurduğun için teşekkür ederim.

Bu Sevgililer Günü'nde kalbim seni düşündüğünde, hiç kimsenin duymadığı bir melodi söylüyor.

Sen ihtiyacım olan her şeysin, sevgilim canım.

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