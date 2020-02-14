Sevgililer Günü mesajları ile sevgilinizin yüzünü güldürün... WhatsApp'tan gönderilecek kısa ve öz 14 Şubat kutlama mesajları

Kendimi bu dünyadaki en şanslı kadın olarak görüyorum ve bunun nedeni sadece bu dünyanın en değerli mücevherini bulduğum için. Bu sensin aşkım. Bana iyi görünen tek şey sensin.



Kendimi bu Dünyadaki en şanslı kadın olarak görüyorum ve bunun nedeni sadece bu dünyanın en değerli mücevherini bulduğum için. Bu sensin aşkım. Bana iyi görünen tek şey sensin.



Rüyaların gerçekleşmesinin zor olduğunu söylüyorlardı. İnanırdım, senin karşılaşana dek.



Sevgililer Günü durmam ve beni ne kadar harika hissettirdiğini anlamam için iyi bir gün. Seni seviyorum.