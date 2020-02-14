Sevgililer Günü mesajları ile sevgilinizin yüzünü güldürün... WhatsApp'tan gönderilecek kısa ve öz 14 Şubat kutlama mesajları
14 Şubat Sevgililer Günü'nün gelmesiyle beraber, sevgililer günü mesajları ilgi görmeye başladı. Duygularınızı ifade etmek isteyenler en güzel sevgililer günü mesajlarına gönderilerde yer verecek. Twitter, WhatsApp, Facebook, Instagram üzerinden gönderilecek olan Sevgililer Günü mesajlarında kısa ve anlamlı sözler talep görüyor. Sizler de Sevgililer Günü sözlerinden ilham alabilir, kıymetli sevgilinizin veya eşinizin yüzünü güldürebilirsiniz. İşte, 2020 Sevgililer Günü mesajları ve sözleri...
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Günün en romantik günü olan 14 Şubat'ın geleneklerinden biri de Sevgililer Günü mesajları. Aldıkları hediyeleri güzel sözlerle desteklemek, uzakta olan sevdiklerinin kalbine dokunmak isteyenler, Sevgililer Günü mesajlarından faydalanıyor. Henüz aradığı mesajı bulamamış olanlar için kısa ve öz Sevgililer Günü mesajlarını derledik. Sizler de anlamlı ve duygu yüklü Sevgililer Günü mesajları ile 14 Şubat'ı kutlayın...
Sevgililer Günü mesajları, 14 Şubat'ın en çok konuşulan ve araştırılan konularından biri. Sevgililer gününde çiftler, sevgililerine veya eşlerine bugünün ruhu ile bütünleşen mesajlar atarak hediyelerini destekliyor. Dünyanın en özel günlerinden biri olarak görülen Sevgililer Gününde, sizde eşinizi, nişanlınızı veya sevgilinizi mutlu etmek için haberimizin içinde sizler için derlediğimiz Sevgililer Günü mesajlarından faydalanabilirsiniz. İşte birbirinden anlamlı, kısa ve öz Sevgililer Günü mesajları...
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"Beni bu kadar sevgi dolu ve koruyucu hissettiriyorsun. Kollarında olduğumda her şeyi unutabilirim."Benim ışığım, güneşim, umudum, şimdim ve geleceğim oldun. Seni çok seviyorum"
"Seni her hücremle seviyorum. Sevgililer Günün kutlu olsun!"Tanıştığımızda her Sevgililer Günü'nü seninle geçirmek istediğimi biliyordum.
“Aşk bizim gerçek kaderimizdir. Yaşamın anlamını kendimiz bulamıyoruz, yalnız onu başkalarıyla buluruz.”
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Hayatımın aşkına... Ben dünyadaki en şanslı insanım çünkü sana sahibim!
Her aşk şarkısı seninle ilgili. Nice Sevgililer Günlerine
Hayatıma bu kadar çok sevgi, neşe ve macera getirdiğin için teşekkür ederim. Seni seviyorum.
Her mevsim boyunca, her zaman... Seni seviyorum. Mutlu sevgililer günü.
Bazı rüyalar diğerlerinden daha uzun sürer. Bazıları da çok çok güzel. Benim en uzun ve en güzel rüyam şu an bu mesajı okuyor. Sevgililer günün kutlu olsun!
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Sadece Sevgililer Günü'nde değil, aynı zamanda yarın ve sonsuza dek benimle olmanı istiyorum.
Kalbimi aldığın ve sevgi ile doldurduğun için teşekkür ederim.
Bu Sevgililer Günü'nde kalbim seni düşündüğünde, hiç kimsenin duymadığı bir melodi söylüyor.
Sen ihtiyacım olan her şeysin, sevgilim canım.
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Sesini duymak yüzünü görmek gibi değil, seni özlemek seni sevmek gibi değil! Hiçbir şey sevgililer günü yanında olmak gibi değil...Sevgililer günümüz kutlu olsun.
Yaşamak özlemsiz, özlem sevgisiz, sevgi sensiz olmaz! unutma ki sevmek daima beraber olmak değil, sensizken bile seninle olabilmektir....Sevgililer günümüz kutlu olsun.
Maviler giyer bulut olurum, yeşiller giyer bahar olurum, bakarsın bir gün beyazlar giyer senin olurum...Sevgililer günümüz kutlu olsun.
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Kendimi bu dünyadaki en şanslı kadın olarak görüyorum ve bunun nedeni sadece bu dünyanın en değerli mücevherini bulduğum için. Bu sensin aşkım. Bana iyi görünen tek şey sensin.
Kendimi bu Dünyadaki en şanslı kadın olarak görüyorum ve bunun nedeni sadece bu dünyanın en değerli mücevherini bulduğum için. Bu sensin aşkım. Bana iyi görünen tek şey sensin.
Rüyaların gerçekleşmesinin zor olduğunu söylüyorlardı. İnanırdım, senin karşılaşana dek.
Sevgililer Günü durmam ve beni ne kadar harika hissettirdiğini anlamam için iyi bir gün. Seni seviyorum.
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Bir yaz esintisinden daha büyülü, güneşten daha sıcak, bir çiçekten daha güzel, ama en önemlisi, başıma gelen en iyi şeysin. Seni seviyorum. Mutlu sevgililer günü!
İnanılmaz, harika ve çok ilham vericisin. Kalbime sahipsin. Mutlu sevgililer günü!
Aşık olmak yıldızlara bakmak gibidir. Milyarlardan birini seçip ona yeterince uzun bakarsanız, diğerleri erir. Benim yıldızım sensin.
Eğer nefes alıp almamayı veya sevmeyi seçseydim, son nefesimi sana şunu söylemek için kullanırdım… Seni seviyorum.
8
Sevgililer gününde belki yanında değilim ama dünde, bugünde, yarında yüreğin kadar yanındayım. Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy; ben hep oradayım!
Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun. Sevgililer günün kutlu olsun!
O kadar güzelsin ki yüzüne bakamıyorum. Titriyor ellerim, ellerini tutamıyorum. Öylesine bağlanmışım ki sensiz duramıyorum. Sevgililer günün kutlu olsun!