Sevgililer Günü mesajı şimdiden araştırılıyor – İşte en güzel Sevgililer Günü mesajları

“Güneşin doğduğu da bir gerçek battığı da... Kalbimin attığı da bir gerçek, günün bittiği de... Ne çıkar tüm gerçekleri saysak tek tek. Seni seviyorum, işte o en büyük gerçek...”



“Sen benim hayatımda olduğun sürece, ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakiptir. Daha nice sevgililer gününde beraber olmayı diliyorum.”



“İlk Sevgililer Günümüzü birlikte paylaştığımız için çok heyecanlıyım. Umarım pek çok ilki beraber yaşarız.”



"Sen benim ruh eşimsin ve yardımcımsın, yanımda olduğun için teşekkürler! Seni seviyorum!"



"Belki yanında değilim ama dün de, bugün de, yarın da yüreğin kadar yanındayım. Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy; ben hep oradayım! Sevgililer Günümüz kutlu olsun."