Sevgililer Günü mesajı şimdiden araştırılıyor – İşte en güzel Sevgililer Günü mesajları
14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken, sevgilisi olanlar hediyenin yanı sıra mesaj telaşı yaşıyor. Hediyenin yanında bir de duygularını ifade edebilecek bir not hazırlamak isteyenler için Sevgililer Günü mesajlarını listeledik. Sizler de Sevgililer Günü mesajlarından birini seçerek hediyenizi taçlandırabilirsiniz. İşte ilham niteliğinde Sevgililer Günü mesajları….
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1
Evrensel bir kutlama günü haline gelen Sevgililer Günü, duygularınızı ifade etmek için bir vesile. Yılın en romantik günü olan Sevgililer Günü içerisinde bazı gelenekleri de barındırıyor: Hediyeleşmek, romantik bir yemek, sevgi dolu mesajlar… Hediye arayışlarına günler öncesinden başlayanların bir diğer gündemi de Sevgililer Günü mesajı. Fakat hislerinizi ifade edebilecek en doğru kelimeleri bir araya getirmek her zaman mümkün olmayabilir. Sizin için derlediğimiz Sevgililer Günü sözlerinden ilham alabilir, kıymetli sevgilinizin veya eşinizin yüzünü güldürebilirsiniz.
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“Maviler giyer bulut olurum, yeşiller giyer bahar olurum, bakarsın bir gün beyazlar giyer senin olurum. Sevgililer günün kutlu olsun.”
“Bir kuş olup gitsem, aşsam şu enginleri, varsam senin yanına. Öpsem doyasıya, koklasam seni, en büyük hediye odur bana.”
“Güneşin doğduğu da bir gerçek battığı da... Kalbimin attığı da bir gerçek, günün bittiği de... Ne çıkar tüm gerçekleri saysak tek tek. Seni seviyorum, işte o en büyük gerçek...”
“Sen benim hayatımda olduğun sürece, ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakiptir. Daha nice sevgililer gününde beraber olmayı diliyorum.”
“İlk Sevgililer Günümüzü birlikte paylaştığımız için çok heyecanlıyım. Umarım pek çok ilki beraber yaşarız.”
3
“Güneşin doğduğu da bir gerçek battığı da... Kalbimin attığı da bir gerçek, günün bittiği de... Ne çıkar tüm gerçekleri saysak tek tek. Seni seviyorum, işte o en büyük gerçek...”
“Sen benim hayatımda olduğun sürece, ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakiptir. Daha nice sevgililer gününde beraber olmayı diliyorum.”
“İlk Sevgililer Günümüzü birlikte paylaştığımız için çok heyecanlıyım. Umarım pek çok ilki beraber yaşarız.”
"Sen benim ruh eşimsin ve yardımcımsın, yanımda olduğun için teşekkürler! Seni seviyorum!"
"Belki yanında değilim ama dün de, bugün de, yarın da yüreğin kadar yanındayım. Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy; ben hep oradayım! Sevgililer Günümüz kutlu olsun."
4
“Seni görür görmez sen olduğunu biliyordum. Seni seviyorum.”
"Mükemmel yapboz parçaları gibi birbirine uyuyoruz"
"Paylaştığımız küçük şeyler her gün büyülü oluyor."
“Seni her sevdiğim, sonsuza dek olduğu gibi derinden seviyorum.”
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“Aşk bizim gerçek kaderimizdir. Yaşamın anlamını kendimiz bulamıyoruz, yalnız onu başkalarıyla buluruz.”
"Yollar girdi araya, olsaydım şimdi yanında, kondursaydım bir öpücük yanağına, olurdu en güzel hediye o bana....Sevgililer günümüz kutlu olsun."
"Hayatımın geri kalanında senden asla ayrılmayacağıma söz veriyorum. Sevgililer Günün kutlu olsun birtanem"
6
"Beni bu kadar sevgi dolu ve koruyucu hissettiriyorsun. Kollarında olduğumda her şeyi unutabilirim."Benim ışığım, güneşim, umudum, şimdim ve geleceğim oldun. Seni çok seviyorum"
"Seni her hücremle seviyorum. Sevgililer Günün kutlu olsun!"