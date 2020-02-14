Sevgililer günü mesajı 2020 - Kısa, uzun, komik, anlamlı kadına ve erkeğe kutlama mesajları ve sözleri

Sesini duymak yüzünü görmek gibi değil, seni özlemek seni sevmek gibi değil! Hiçbir şey sevgililer günü yanında olmak gibi değil...Sevgililer günümüz kutlu olsun.



Yaşamak özlemsiz, özlem sevgisiz, sevgi sensiz olmaz! unutma ki sevmek daima beraber olmak değil, sensizken bile seninle olabilmektir....Sevgililer günümüz kutlu olsun.



Maviler giyer bulut olurum, yeşiller giyer bahar olurum, bakarsın bir gün beyazlar giyer senin olurum...Sevgililer günümüz kutlu olsun.