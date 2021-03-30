Sevgi İzi nedir? Sevgi İzi dövmesi nerede, nasıl yapılır? Sevgi İzi başvurusuyla ilgili detaylar

Sevgi İzi projesi kaybolan ya da kendisini ifade edemeyecek konumda olan kişilerin daha kolay bulunması amacıyla ortaya çıkmış bir proje. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı da engelli kayıplarında hayli üzülen kişilerden biriydi. Uzun süredir engelli kayıplarının daha kısa sürede bulunması için kafa yoran Müge Anlı, sonunda Sevgi İzi projesini hayata geçirmeye karar verdi. Bunun için www.benibuldular.com sitesini açtı. Bu site, kayıpların bulunması için hem güvenlik güçlerine hem de ailelere yardımcı olacak.