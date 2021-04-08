Sevdim aslında bu gri saçları
Koronavirüs karantinasında ünlüleri hayal bile edemeyeceğimiz şekillerde gördük!
Covid 19 pandemisinde ünlüleri, daha önce hayal bile edemeyeceğimiz şekilde gördük. Her zaman, günlük yaşamda bile en bakımlı halleriyle görüntülenen ünlüler, evlerine kapandıkları dönemde en doğal hallerini, bakımsız yüzlerini bile göstermekten çekinmez hale geldi.
Tenis oyuncusu Andy Roddick ile evli olan Brooklyn Decker, iki çocuk annesi. Kırmızı halıda da bu kadar bakımlı görünüyor.
KENDİNİZİ OLDUĞUNUZ GİBİ SEVİN
De Angelis, yıllardır sivilceleriyle mücadele ettiğini ve bunlara henüz kesin bir çözüm bulamadığını itiraf etti.25 yaşındaki Matild De Angelis, doğal haliyle çektiği bir selfie pozunu sosyal medya sayfasından paylaştı. De Angelis, kendisinin de kontrol edemediği bazı şeyler olduğunu belirterek takipçilerine kendilerini oldukları gibi sevmeleri mesajını verdi.
TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI
Ünlü oyuncu Salma Hayek, 53 yaşına geldi ama yıllara meydan okumayı sürdürüyor. Hayek, sık sık sosyal medya sayfasında doğal haliyle çekilen pozlarını da takipçileriyle paylaşıyor.
NORMAL HALİM
Koronavirüs karantinası ünlüleri de değiştirdi. Birçoğu artık sosyal medya hesaplarında evlerindeki en doğal görüntülerini paylaşıyor. Kimi evde temizlik yaparken kimi darmadağınık kıyafetleriyle.
55 YAŞ İÇİN HİÇ FENA DEĞİL
Ama ünlüler en çok da makyajsız pozlarına yer veriyor sosyal medya sayfalarında. Bunlardan biri de bir döneme damgasını vuran Çek model Paulina Porizkova. 60 yaşına merdiven dayayan Porizkova, kırmızı bir bluzla çektiği bu pozunu "55 yaş için hiç de fena değil" notuyla paylaştı. Paulina Porizkova'nın bu paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.
13