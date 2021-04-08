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Haber Giriş: 08 Nisan 2021 - 10:15 | 

Sevdim aslında bu gri saçları

Koronavirüs karantinasında ünlüleri hayal bile edemeyeceğimiz şekillerde gördük!

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 Covid 19 pandemisinde ünlüleri, daha önce hayal bile edemeyeceğimiz şekilde gördük. Her zaman, günlük yaşamda bile en bakımlı halleriyle görüntülenen ünlüler, evlerine kapandıkları dönemde en doğal hallerini, bakımsız yüzlerini bile göstermekten çekinmez hale geldi.

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Bunlardan biri de top model Brooklyn Decker. Ünlü model, dip boyası gelmiş saçlarını Instagram sayfasında paylaştı. Her ne kadar henüz hazır olmasa da gri saçlarını sevdiğini de ekledi Decker. Model, gelecek hafta saçlarını boyatacağını da ekledi.

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Tenis oyuncusu Andy Roddick ile evli olan Brooklyn Decker, iki çocuk annesi. Kırmızı halıda da bu kadar bakımlı görünüyor.

4SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Rol aldığı Undoing adlı diziye adını geniş kitlelere duyuran İtalyan oyuncu Matilda De Angelis, kamera karşısında belli olmayan bir özelliğini sosyal medya hesabından gözler önüne serdi.

5KENDİNİZİ OLDUĞUNUZ GİBİ SEVİN

KENDİNİZİ OLDUĞUNUZ GİBİ SEVİN

De Angelis, yıllardır sivilceleriyle mücadele ettiğini ve bunlara henüz kesin bir çözüm bulamadığını itiraf etti.25 yaşındaki Matild De Angelis, doğal haliyle çektiği bir selfie pozunu sosyal medya sayfasından paylaştı. De Angelis, kendisinin de kontrol edemediği bazı şeyler olduğunu belirterek takipçilerine kendilerini oldukları gibi sevmeleri mesajını verdi.

6BENİM KÜÇÜK SORUNUM DA BU

BENİM KÜÇÜK SORUNUM DA BU

Matilda De Angelis, oyuncu olmasını ve sürekli sivilcelerle mücadele etmesini bir tür paradoks olarak tanımladı. Güzel oyuncu, dünyada çok daha büyük sorunlar olduğunu bildiğini ama kendi küçük sorununu takipçileriyle paylaşmak istediğini de belirtti. 

7TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

 Ünlü oyuncu Salma Hayek, 53 yaşına geldi ama yıllara meydan okumayı sürdürüyor. Hayek, sık sık sosyal medya sayfasında doğal haliyle çekilen pozlarını da takipçileriyle paylaşıyor. 

8ÖNCESİ VE SONRASI

ÖNCESİ VE SONRASI

Hayek, koronavirüs karantinası sırasında saçlarını da eskisi kadar sıklıkla boyatmadı. Ama sonunda bakımını yaptı, saçlarını da boyattı. Hayek yeni görüntüsüyle çekilen pozunu da sosyal medya hesabından paylaştı.

9GÜNLÜK HAYATTA DOĞALLIKTAN YANA

GÜNLÜK HAYATTA DOĞALLIKTAN YANA

İş adamı François Henry Pinault ile evli olan bir çocuk annesi Salma Hayek, günlük hayatında çok da makyaj yapmayı sevmediğini belirtiyor. 

10SIK SIK BU TÜR PAYLAŞIMLAR YAPIYOR

SIK SIK BU TÜR PAYLAŞIMLAR YAPIYOR

Hayek, sık sık doğal haliyle çekilen pozlarını da sosyal medyadan paylaşıyor.

11NORMAL HALİM

NORMAL HALİM

Koronavirüs karantinası ünlüleri de değiştirdi. Birçoğu artık sosyal medya hesaplarında evlerindeki en doğal görüntülerini paylaşıyor. Kimi evde temizlik yaparken kimi darmadağınık kıyafetleriyle.

1255 YAŞ İÇİN HİÇ FENA DEĞİL

55 YAŞ İÇİN HİÇ FENA DEĞİL

Ama ünlüler en çok da makyajsız pozlarına yer veriyor sosyal medya sayfalarında. Bunlardan biri de bir döneme damgasını vuran Çek model Paulina Porizkova. 60 yaşına merdiven dayayan Porizkova, kırmızı bir bluzla çektiği bu pozunu "55 yaş için hiç de fena değil" notuyla paylaştı. Paulina Porizkova'nın bu paylaşımına yorum ve beğeni yağdı. 

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14SAÇLARIMA DÜŞEN AKLAR

SAÇLARIMA DÜŞEN AKLAR

Milyonlarca kişi gibi koronavirüs karantinasında olan ünlü dizi oyuncusu dip boyası yaptıramadığı saçlarıyla çektiği pozuna sosyal medya sayfasında yer verdi.

15SİZİNLE DAYANIŞMA İÇİN

SİZİNLE DAYANIŞMA İÇİN

One Tree Hill adlı diziyle tanınan Hilarie Burton, boyasız saçlarını da gözler önüne serdi. 37 yaşındaki oyuncu, paylaşımında saçlarındaki aklara da dikkat çektikten sonra saçlarını, koronavirüsle ön saflarda savaşan sağlık görevlileri ve hayatı kolaylaştırmak için canlarını tehlikeye atan diğer görevlilerle dayanışma için bu şekilde bıraktığını" belirtti.Hilarie Burton'ın paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi. 

16AYRINTISIYLA GÖSTERDİ

AYRINTISIYLA GÖSTERDİ

Corona virüs karantinasında birçok ünlü, makyajsız olarak kendi kameralarının karşısına geçip çektikleri görüntüleri sosyal medya sayfalarından paylaşıyor. Bunlardan biri de şarkıcı Bebe Rexha.

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30 yaşındaki şarkıcı, evinde çektiği videoda göz altlarındaki morlukların makyajla nasıl kapatılacağını takipçilerine gösterdi.

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Kendisinin göz altlarında da yoğun şekilde bulunan morlukları kapatan abartılı bir makyaj yaptı Bebe Rexha. Bunu yaparken de ayrıntıları takipçileriyle paylaştı. Rexha, takipçilerinden "Ne kadar iyi kalplisin" şeklinde yorumlar aldı.

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Rexha makyajını tamamladığında böyle görünüyordu.

İşte gösteri dünyasının diğer ünlülerinin karantina günlerindeki makyajsız paylaşımları.

20BÜTÜN HAYATI SOSYAL MEDYADA

BÜTÜN HAYATI SOSYAL MEDYADA

24 yaşındaki Ireland Baldwin de coronavinüs karantinasında olan milyonlarca kişiden biri. Gün içinde yaptıklarını da sosyal medya aracılığıyla takipçileriyle paylaşıyor.

21BAZEN EGZERSİZ BAZEN YEMEK YAPIYOR

BAZEN EGZERSİZ BAZEN YEMEK YAPIYOR

Kimi zaman yaptığı egzersizleri kimi zaman yemekleri paylaşan Baldwin, şimdi de kuaföre gidemediği için saçlarını kendisinin kestiğini belirtti.

22KİMİN UMURUNDA

KİMİN UMURUNDA!

Baldwin bir paylaşımında "Dün ayrıca saçlarımı da kendim kestim, çünkü artık kimin umurunda" diye yazdı.

23HAILEY BALDWINİN KUZENİ

HAILEY BALDWIN'İN KUZENİ

Oyuncu ve model Ireland Baldwin, Hollywood'un bir dönemine damgasını vuran Kim Basinger ile Alec Baldwin'in evliliğinden dünyaya geldi. 1.85 cm boyundaki Baldwin aynı zamanda Justin Bieber ile evliliğiyle gündemin ilk sıralarına yerleşen model Hailey Baldwin'in de kuzeni.

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Covid 19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla evlerinde kalan ünlüler anlık hallerini de sosyal medya aracılığıyla takipçileriyle paylaşıyor. Bu paylaşımlarda en çok dikkat çeken nokta ise kadın ünlülerin bütün pozlarında makyajsız olması. Kimi spor yaparken, kimi evcil hayvanlarıyla oynarken, kimi de çocuğuyla ilgilenirken çekilen bu pozlarında ünlüler en doğal halleriyle görülüyor. İşte ünlülerin en doğal karantina halleri.

25SÜREKLİ SPOR

SÜREKLİ SPOR

Jessica Alba karantina günlerini sık sık spor yaparak değerlendiriyor. O anlarda çekilen video ve fotoğraflarını da sosyal medyadan paylaşıyor.

26ZOE KRAVITZ

ZOE KRAVITZ

Zoe Kravitz, çok sevdiği köpeğiyle çekilen pozunu sosyal medyadan paylaştı.

27MAKYAJ YOK, BOYA VAR

MAKYAJ YOK, BOYA VAR

Amanda Seyfried, boya kalemleriyle renklenen yüzünün fotoğrafıyla takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

28DURMADAN SPOR

DURMADAN SPOR

Adriana Lima da karantina günlerini spor yaparak geçiriyor.

29ZARLARI ATTIM

ZARLARI ATTIM

Cindy Crawford, kendi kendine tavla oynadığı bu videoyu takipçileriyle paylaştı.

30ATEŞİM KAÇ

ATEŞİM KAÇ?

Dakota Fanning, ateş ölçerle ateşini ölçtüğü videoyu takipçileriyle paylaştı.

31KIZIM ÇEKTİ

KIZIM ÇEKTİ

Eva Mendes, kızının çektiği bu pozu sosyal medyada paylaştı.

32BEBEĞİMLE

BEBEĞİMLE

Model Ashley Graham vaktinin çoğunu minik oğluna ayırıyor.

33MAKYAJSIZ JULIA

MAKYAJSIZ JULIA

Julia Roberts da karantina günlerinden makyajsız fotoğraf paylaşan ünlülerden.

34EV HALİ

EV HALİ

Julianne Moore'un karantina günlerinden.

35İLK İŞ EVİ SÜPÜRMEK

İLK İŞ EVİ SÜPÜRMEK

Moore, sabap kalkar kalkmaz ilk işinin evi süpürmek olduğunu yazdı.

36CANIM BENİM

CANIM BENİM

Evcil hayvanıyla karantinada olan ünlülerden biri de Kaley Cuoco

37SIFIR MAKYAJ

SIFIR MAKYAJ

Karantina günlerinde makyajsız fotoğraf paylaşan ünlülerden biri de Salma Hayek.

38SAÇLARIM ŞEKİL

SAÇLARIM ŞEKİL!

Ariel Winter makyajsız ama belli ki saçlarına özenle şekil vermiş.

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