Ünlülerin ev günlüğü: Sevdikleriniz için evde kalın
Uzmanların uyarılarına kulak asmayanlar sokaklarda dolaşıyor, virüs salgını giderek büyüyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Evlerine kapanan ünlüler ise sevenlerine sosyal medyadan sesleniyor: “Kendinizi düşünmüyorsanız sevdiklerinizi düşünün, onlar için evde kalın.”
2
Leyla’yla yer sildim
Ünlü oyuncu Seda Bakan, temizliği ihmal etmedi ve 7 aylık kızı Leyla’yı kucağını alarak yerleri sildi. Oyuncu bu anları sosyal medya hesabından, “Temizliği sevdiğimi bilirsiniz. Bugün evde 10. günümüz. Temizliğimizi yapıyoruz ve evde kalıyoruz. Evde kal Türkiye” notuyla paylaştı.
3
Temizlik terapi gibi
Nilay Dorsa kendini ev işlerine verdi: “Hey millet evde nasıl geçiyor zaman? Benim durumum bu; ev temizliği. Biraz da terapi gibi, iyi geliyor.”
4
Aşk evlerde yaşanıyor güzelim
Bülent Serttaş, “Bodrum Akşamları” şarkısını koronaya uyarladı: “Aşk evlerde yaşanıyor güzelim. Evim bana ben evime özelim. Arkadaşlar bu ara görüşmeyelim. Korona var, bulaşabilir. Korona akşamları bir başkadır. Kurallara göre davranmalıdır. Aman sakın ha sarılmayın, bulaşır.”
5
Onlar için evdeyim
Yüksel Ak, eşi Osman Rimer ve çocuklarıyla çektiği fotoğrafa anlamlı bir not düştü: “Sen kimler için evdesin? Ben Osman, Can Ares, Kaya, annemler, ablamlar, arkadaşlarım, sevdiklerim ve hepimiz için evdeyim.”
6
Korona avcıları
YouTuber Orkun Işıtmak ve nişanlısı Merve Yorgancılar korona avcılığına soyundu! İkili, sarı tulumlarıyla verdikleri pozu “Korona busters” notu ve “evinde kal” uyarısıyla paylaştı.
7
Bayılsan bile
İdo Tatlıses, 700 bini aşkın takipçisine seslendi: “Baygınlık geçirsen de kal evinde!”
8
Sabredemedik
Zara, Neşet Ertaş türküsü “Sen Benimsin Ben Seninim”i yorumladı, videosunu Instagram hesabında “evde kal” etiketiyle yayınladı: “Bu güzel eseri YouTube için çekmiştik. Yakında hazır olur ama biz sabredemeyenler ne yaptık ettik, senkron sorununu da çözüp evlerimizden kayıt ettik.”
9
Elbette evdeyiz!
Arzum Onan, çektiği videoda hem “evde kalın” çağrısı yaptı hem de sağlık çalışanlarına teşekkür etti: “Elbette evdeyiz. Bu kadar önemli bir süreci evde kalarak geçirmeliyiz. Ayrıca bu vesileyle hayatları pahasına gece-gündüz demeden görev yapan tüm sağlık ekiplerine şükranlarımı sunuyorum. Bu kutsal emeğinizi asla unutmayacağız.”
10
Hayatta kal hayat kurtar
Ece Sükan, evden fotoğrafını İngilizce notla paylaştı: “Evde durmak hayatta kalmak, hayat kurtarmak demek.”
11
Köpeğime bakım
Hülya Avşar, evde vakit geçirirken köpeğinin bakımını da ihmal etmiyor. Avşar, üzerinde sabahlığı ile köpeğinin tüylerini fırçaladığı anları Instagram hesabından paylaştı. Sanatçının evinin havasını değiştirmek için tütsü yaktığı da dikkatlerden kaçmadı.
12
Aynı pijama
İbrahim Tatlıses evinde kırmızı pijamasıyla bulmaca çözerken verdiği pozu Instagram’da paylaşarak takipçilerine “evde kalın” çağrısında bulunmuştu. Bülent Şakrak da aynı desendeki pijamasıyla fotoğraf çektirdi, iki kareyi yan yana koyup “evde kal” etiketiyle paylaştı.