Ünlülerin ev günlüğü: Sevdikleriniz için evde kalın

Elbette evdeyiz! Arzum Onan, çektiği videoda hem “evde kalın” çağrısı yaptı hem de sağlık çalışanlarına teşekkür etti: “Elbette evdeyiz. Bu kadar önemli bir süreci evde kalarak geçirmeliyiz. Ayrıca bu vesileyle hayatları pahasına gece-gündüz demeden görev yapan tüm sağlık ekiplerine şükranlarımı sunuyorum. Bu kutsal emeğinizi asla unutmayacağız.”