Sevcan Yaşar: Tekmeleyip sürükledi, kapının önüne attı!
Sevcan Yaşar, 'şiddet gördüm' diyerek sevgilisi Sermiyan Midyat'tan şikayetçi olmuştu. Yaşar, olayın perde arkasını Günaydın'dan Tuba Kalçık'a anlattı.
"Sermiyan'ın psikolojik ve fiziksel şiddetin 'Aman olay basına yansımasın' diye hep sessiz kaldım. Ama olay artık sevimsiz bir hal almaya başlayınca ayrılmaya karar verdim. "
"Üstüme düşen kapı, yüzümde ve vücudumda ciddi hasara neden oldu. Hızını alamayan Sermiyan, beni tekmeledi, kolumdan sürükleyerek kapının önüne attı. "
"Sonra polisler geldi. Eve çıkıp gerekli işlemleri yaptılar. Polis ardından beni hastaneye götürdü, muayene edildim ve darp raporu verildi. "