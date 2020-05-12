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Haber Giriş: 12 Mayıs 2020 - 09:51,

Sevcan Yaşar: Tekmeleyip sürükledi, kapının önüne attı!

Sevcan Yaşar, 'şiddet gördüm' diyerek sevgilisi Sermiyan Midyat'tan şikayetçi olmuştu. Yaşar, olayın perde arkasını Günaydın'dan Tuba Kalçık'a anlattı.

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"Sermiyan'ın psikolojik ve fiziksel şiddetin 'Aman olay basına yansımasın' diye hep sessiz kaldım. Ama olay artık sevimsiz bir hal almaya başlayınca ayrılmaya karar verdim. "

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"4 Mayıs'ta ona ayrılmak istediğimi söyledim. Eşyalarımı toplarken şiddete uğradım. Kendimi banyoya kilitledim ve 155'i aradım. Polisi aradığımı duyan Sermiyan kapıyı kırdı."

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"Üstüme düşen kapı, yüzümde ve vücudumda ciddi hasara neden oldu. Hızını alamayan Sermiyan, beni tekmeledi, kolumdan sürükleyerek kapının önüne attı. "

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"Sürükleme sırasında kolumda kas yırtığı oluştu. Bu durum, darp raporumda ayrıntılı şekilde mevcut. O an yaşanan gürültü patırtıyı kapıcı da duymuş. Beni kapıda darp edilmiş halde bulan kişi de kapıcıydı."

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"Sonra polisler geldi. Eve çıkıp gerekli işlemleri yaptılar. Polis ardından beni hastaneye götürdü, muayene edildim ve darp raporu verildi. "

 

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"Semiyan şiddete karakolda da devam etti. Polislere bile saldırdı, beni 'Şikayetçi olmayacaksın' diyerek tehdit etti. O anlar karakoldaki güvenlik kameraları sayesinde kayıt altına alındı. "

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"Sermiyan her zamanki gibi bu yaşananları inkar edebilir ama üstüne basa basa söylüyorum, gerekli tüm deliller ve görüntüler avukatımda var.Vücudumdaki ağrılar-dan dolayı hala uyuyamıyorum. "

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