Sevcan Yaşar, Sermiyan Midyat'ın özrünü kabul etmedi! 'Geri adım atmıyorum'

20’nci yaşa evde parti Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Bahar ve Ozan Şer çifti, büyük oğulları Ozan Can’ın 20’nci yaşını minik bir partiyle evde kutladı. Pandemi nedeniyle büyük bir doğum günü partisi yapmak istemeyen çift, sadece yakın arkadaşlarından oluşan küçük bir grupla kutlama yaptı.



Eminim, Şer çifti de oğulları için önemli bir dönüm noktası olan 20’nci yaşını çok daha görkemli bir şekilde kutlamak isterdi. Ancak sağlık her şeyden önemli; çok da doğru bir hareket yapmışlar! Ben de Ozan Can’a nice mutlu yıllar diliyorum...