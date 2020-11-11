Sevcan Yaşar, Sermiyan Midyat'ın özrünü kabul etmedi! 'Geri adım atmıyorum'
Sermiyan Midyat’ın şiddet uyguladığı iddia edilen eski sevgilisi Sevcan Yaşar, ünlü oyuncunun özür dileme çabalarına karşılık vermedi. Üç farklı suçlamayla Midyat’ı dava eden Yaşar, “Belki benden sonraki kadının hayatı kurtulacak” dedi.
Kız arkadaşı oyuncu Sevcan Yaşar’ı darp ettiği iddia edilen Sermiyan Midyat hakkında önceki gün “kasten yaralama”, “zincirleme tehdit” ve “zincirleme hakaret” suçlarından sekiz yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
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Mayıs ayında gerçekleşen olay sonrası basına açıklama yapan ve suçlamaları reddeden Midyat, “Böyle bir şey yoktur, dedikodudan beslenmeyelim. Bir kadına vurmak için hiçbir sebep yoktur, erkekliğe sığmaz. Böyle bir şey yapmış olsam insanların yüzüne nasıl bakarım? Ben kötü bir insan değilim” demişti.
Fakat Midyat, basına bu açıklamaları yaparken bir yandan da avukatı aracılığıyla Sevcan Yaşar’a tam 41 sayfalık bir özür metni göndermiş. Bu girişimi sonuç vermeyince de arkadaşlarını araya sokup oyuncuya ulaşmaya çalışmış ve kendisini affetmesini istemiş.
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Önceki gün konuştuğum Sevcan Yaşar, Midyat’ı affetmediğini ve ilk duruşmanın 15 Ocak’ta görüleceğini söyledi. Yaşar, “Uzlaşmayı kabul edersem, her türlü talebimin yerine getirileceği söylendi bana avukatı tarafından. Ama ben geri adım atmıyorum. Kimse atmasın! Bu, belki de benden sonraki kadının hayatını kurtaracak” diye konuştu.
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Helenistik tacın tasarımcısı Türk
Ekim başında hayatını, 3 yıllık sevgilisi Cem Telvi ile birleştiren Ayşe Boyner’in aile arasında yapılan düğününden yeni fotoğraflar gün yüzüne çıktı. Özgür Masur gelinliği içinde Truvalı Helen’i andıran Ayşe Boyner, stilini tamamlamak için duvak yerine de taç tercih etmişti.
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Büyük ilgi uyandıran tacın kim tarafından tasarlandığını öğrendim. İtalya’dan İstanbul’a temelli dönüş yapan tasarımcı Beyza Arman’ın markası Peracas tarafından tasarlanan 24 ayar altın kaplama taçla Ayşe Boyner, Helenistik dönemin tanrıçaları gibi sade ve romantik görünmüş. Bu arada, Peracas imzalı tacın benzer kolyesini ise geçtiğimiz ay moda ikonu Olivia Palermo takmıştı...
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20’nci yaşa evde parti
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Bahar ve Ozan Şer çifti, büyük oğulları Ozan Can’ın 20’nci yaşını minik bir partiyle evde kutladı. Pandemi nedeniyle büyük bir doğum günü partisi yapmak istemeyen çift, sadece yakın arkadaşlarından oluşan küçük bir grupla kutlama yaptı.
Eminim, Şer çifti de oğulları için önemli bir dönüm noktası olan 20’nci yaşını çok daha görkemli bir şekilde kutlamak isterdi. Ancak sağlık her şeyden önemli; çok da doğru bir hareket yapmışlar! Ben de Ozan Can’a nice mutlu yıllar diliyorum...
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Sektöre yeni bir soluk getirdi
Girişimci ruhuyla her daim yeni hedefler belirleyen Feyzan Cihan, Graze İstanbul ile catering sektörüne yeni bir soluk getirdi. Cihan, Graze İstanbul ile buluşmaların en popüler ikramlıklarından peynir tabakları hazırlamaya başladı.
Graze İstanbul, görsel algıya hitap eden seçenekler sunmasının yanı sıra Türk malı şarküteri kullanımını tercih ederek yerel üretimi destekliyor. Graze İstanbul tabakları kısa sürede tüketicinin beğenisini kazandı. Gerek çeşitlilik ve tazelik, gerekse görsellik olarak buluşmalara yeni bir soluk getiren markanın kurucusu Feyzan Cihan, “Amacım şık, değişik bir alternatifti. Bu düşünce ile yola çıktık” dedi.