Son dakika haberi: Sevcan Yaşar: Sermiyan Midyat dövüp çıplak videomu çekti

‘Sunamadıklarınız bende var’ demişti Sermiyan Midyat, şiddet haberlerine Twitter’da şu ifadelerle tepki göstermişti: “Mayıs ayından bu yana tek bir delil, ispat sunmadan, yalnızca bir açıklamanın peşine takılarak tarafıma yapılan yargısız infazlara, yorumlara ve art niyetli haberlere tek bir yanıtım olabilir. Sizin sunamadıklarınız bende var! Ancak ilişkime, kadına ve kendime olan saygım nedeniyle bunları sadece yetkili mercilere sunacağım. Sabretmeniz ve günü geldiğinde bugünkü önyargılarınız nedeniyle özür dileme erdemine de haiz olmanız dileğiyle.”