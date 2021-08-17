Sevcan Orhan ve Gökhan Dağıstanlı'dan aşk paylaşımı
Bazı ünlü çiftler özel hayatlarını meraklı gözlerden gizli yaşamayı seçiyor ama bazıları da bunun tam tersini yapıyor. Eşlerine ya da sevgililerine duydukları aşkı soyal medya aracılığıyla dünya aleme duyuruyorlar.
İşte Türkiye'nin ünlü genç kuşak çiftlerinin aşk dolu paylaşımları.
Fotoğraflar: Instagram
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Türk halk müziği sanatçısı Sevcan Orhan, Kafa dergisi yazarı Gökhan Dağıstanlı ile aşk yaşamaya başladı. Gökhan Dağıstanlı, ilişkilerini sosyal medyada ilan etti. Dağıstanlı, ilk fotoğraflarını “Belki de biraz geç rastladım sana” notuyla paylaştı.
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Sevcan Orhan, sevgilisine “Seni çok seviyorum” mesajıyla yanıt verdi. Sanatçı, o paylaşımı kendi Instagram sayfasında da yayınladı.
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Bazı ünlü çiftler özel hayatlarını meraklı gözlerden gizli yaşamayı seçiyor ama bazıları da bunun tam tersini yapıyor. Eşlerine ya da sevgililerine duydukları aşkı soyal medya aracılığıyla dünya aleme duyuruyorlar.
İşte Türkiye'nin ünlü genç kuşak çiftlerinin aşk dolu paylaşımları.
Fotoğraflar: Instagram
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Neslihan Atagül: Yayılacaksa ‘aşk’ yayılsın
Ünlü oyuncu Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu'ya olan aşkını bir kez daha gözler önüne serdi.
'Fatih Harbiye' dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, Temmuz 2016'da dünyaevine girmişti. Birbirlerine olan aşklarını her fırsatta dile getiren mutlu çift pandemi sürecini romantik paylaşımlarla renklendirmeye devam ediyor.
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En son 'Sefirin Kızı' adlı dizide rol alan Neslihan Atagül, sağlık sorunları nedeniyle diziye veda etmişti. Geçirgen Bağırsak Sendromu sebebiyle zor günler geçiren oyuncunun en büyük destekçisi eşi Kadir Doğulu... Her anını eşine ayıran ünlü oyuncu Atagül'ü bir an olsun yalnız bırakmıyor. Atagül de eşine olan aşkını gözler önüne seriyor. Güzel oyuncu eşiyle çekildiği bu fotoğrafın altına 'Yayılacaksa ‘aşk’ yayılsın' mesajını düştü. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa çok sayıda da yorum yapıldı.
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10 yıl önce ‘hiç düşündün mü’ diye sormuştu birisi... Şimdi 12'nci seneye giriyoruz
Nermin Bezmen yıllar önce eşi Tolga Savacı ile davette tanıştığı an için “Hayatın bana hediyesi” yorumunu yaptı.
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Nermin Bezmen (64) eşi, çocuklarının babası Pamir Bezmen’i Ocak 2009’da kaybetmişti. 2010’da da oyuncu Tolga Savacı (56) ile aşk yaşamaya başlamıştı. 1 Mayıs 2015’te de nikah masasına oturmuşlardı. Amerika’da yaşayan çift tanışmalarının 12’nci yılını kutladı.
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'Bana bakışını asla unutamam'
Nermin Bezmen, “Bana yaş farkından dolayı ‘10 yıl sonrasını hiç düşündün mü?’ diye sormuştu biri. ‘Hayır’ demiştim. Şimdi 12'nci seneye girerken 'iyi ki' diyorum. 'İyi ki anın hürriyetini yaşamışım, yaşıyorum." Geçmişten pişmanlık, gelecekten endişe bana göre değil. Çünkü ancak böyle korkusuz ve doya doya aşkla yaşanır. Tanıştığımız gece Tolga’nın bana bakışını asla unutamam” dedi.
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'KADINIM'
Berk Oktay, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. Oktay'ın "Kadınım" notunu düştüğü paylaşım çok sayıda beğeni aldı.
Merve Özbey'in evindeki doğum günü kutlamasında yakınlaşan oyuncu Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un samimi halleri kısa sürede aşka dönüştü.
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Şubat ayında avukat Merve Şarapçıoğlu'ndan boşanan ve yeni bir aşka yelken açan Oktay, sevgilisi ile pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.
Berk Oktay'ın "Kadınım" notuyla yaptığı bu paylaşım 46 binden fazla beğeni aldı.
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Çift, geçtiğimiz günlerde basın mensuplarının, "Nasıl tanıştınız? sorusuna "Her şey çok yeni. Enerjimiz güzel. Merve Özbey'in doğum günü bizi tekrar buluşturdu. Mutluyuz" yanıtını vermişti.
Muhabirlerin, "İlk adımı kim attı?" sorusuna ise ikiliden Yıldız Çağrı Atiksoy, "Karşılıklı oldu" cevabını vermişti.
Atiksoy, "Arkadaşımızın doğum gününde bir araya geldik. Duygularımızı birbirimizden saklama gereği de duymadık" şeklinde konuşmuştu.
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BURAK ÖZÇİVİT - FAHRİYE EVCEN
Güzel oyuncu Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ile çekildiği selfie fotoğrafını Instagram hesabında paylaştı.
Evcen, fotoğrafın altına da "Aşkım" notunu yazdı. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa çok sayıda da yorum yapıldı.
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CAN NERGİS - JELENA MILOSAVJEVIC
Oyuncu Can Nergis, geçtiğimiz aylarda Sırp model sevgilisi Jelena Milosavjevic'le yurt dışında sessiz sedasız evlenmişti.
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Evlendikten bebekleriyle birlikte sonra Türkiye'de yaşamaya karar veren çift birbirlerine olan aşklarını sosyal medyadan bir kez daha ilan etti.
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Jelnen Nergis, eşiyle aşk tazelerken çekildiği bu fotoğrafı 'seni seviyorum' notuyla instagram hesabından paylaştı.
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Can Nergis ve Jelena Nergis ilk bebeklerini bir süre önce kucaklarına almıştı.
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İDO TATLISES - YASEMİN ŞEFKATLİ
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses sevgilisine aşkını sosyal medya hesabından duyurdu.
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Tatlıses, nişanlısı Yasemin Şefkatli'ye aşkını bu sözlerle duyurdu; "İçin içine sığmıyor. Şehrin en aydınlık, en ferah meydanlarına vuruyorsun kendini, yüreğindeki sıkışıklığa çare olmuyor. Koca koca meydanlar dar geliyor. Bu ne acayip ruh hali diyorsun. Tanımlayamadığın karmakarışık mutluluklar içindesin. Bir o kadar da korkak. Bir yanınla bu tarifsiz mutluluğun tadını çıkarmak istiyorsun, diğer yanın ‘’ya bu mutluluk elimden uçup giderse’’ diye endişeli ruh hallerine sevk ediyor seni. Onun yüzünden başka hiçbir yüzü görmek istemiyorsun, onun sesinden başka hiçbir sesi duymak istemiyorsun. Anlamsız kalabalıkların içinde haykıra haykıra bağırıp içini dökmek istiyorsun. Bütün hayat tek bir anın içine hapsoluyor. Bütün zaman tek bir noktadan ibaret gözüküyor. Hayatın tek anlamı, onun olduğu yerlerde, onun olduğu zamanlarda bulunabilmekten ibaret oluyor. Şaşkınsın, mutlusun, huzurlusun, huzursuzsun, endişelisin. Hepsi bir arada. Aynı anda bütün duyguları yaşayabiliyorsun. Yıllar önce sevgili Babam sanki o şarkıyı bana söylemiş. ‘’Sen aşıksın arkadaş’’. Aşkın tarifinin bu kadar zor olacağını hiç tahmin etmezdim. Söylemesi kolay ama yaşaması çok başka. Evet bütün bunların sebebi Yasemin. Hayat Yasemin, dünya Yasemin, mana Yasemin. Böylesi güzel duyguları bana yaşattığın için çok teşekkür ederim Yasemin. Seninle her şey çok güzel…"
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BURCU BİRİCİK - EMRE YETKİN
Burcu Biricik, kocası Emre Yetkin ile çektiği bu pozunu "sol yanına dokundum" notuyla paylaştı.