 Sessizce evlenmişlerdi: Bebek geliyor

Son bir yıldır karmaşa dolu bir dönemden geçen İngiliz kraliyet ailesine bir bebek haberi daha geldi.
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RESMEN DUYURULDU
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Prenses Beatrice ilk bebeğine hamile. Düğünleri pandemi yüzünden iki kez ertelenen, sonra da çok az sayıda konuğun katıldığı bir törenle evlenen 32 yaşındaki Prenses Beatrice ile 38 yaşındaki Edoardo Mapelli Mozzi'nin bir bebek beklediği resmi olarak duyuruldu.
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SONBAHARDA DÜNYAYA GELECEK
Buckingham Sarayı'ndan yapılan resmi açıklamada, Beatrice ile Mapelli Mozzi'nin, bebek haberini duyurmaktan dolayı çok mutlu olduğu belirtildi. Yeni bebeğin önümüzdeki sonbaharda dünyaya geleceği açıklandı.
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KRALİÇE'NİN 12'NCİ TORUNU
Dünyaya gelecek bir bebek, Kraliçe'nin 12'nci torunu olacak. Aileden resmi olarak ayrılan Prens Harry ile Meghan Markle'ın kızlarının da bu yaz dünyaya gelmesi bekleniyor.
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KARDEŞİ DE ANNE OLDU
Prenses Betrice'in kardeşi Prenses Eugenie ile kocası Jack Brooksbank de geçen şubat ayında bir erkek bebek sahibi olmuştu. Bu bebeğe August Philip Hawke adı verildi.
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KRALİÇE HEM TACINI HEM ELBİSESİNİ ONA VERDİ
Daha önce 29 Mayıs'ta nikah, ardından da Kraliçe'nin Buckingham Sarayı'nda vereceği bir resepsiyonla hayatlarını birleştireceği açıklanan çift, koronavirüs pandemisi nedeniyle planlarını iptal etmişti. Herkes düğünün nerede yapılacağını merak ederken geçen hafta sonu Prenses Beatrice ile Mapelli Moozzi'nin kısıtlı sayıda aile üyesinin katıldığı bir törenle evlendiği duyuruldu. İngiliz kraliyet ailesinden geçtiğimiz hafta kapalı kapılar ardında bir düğün töreni gerçekleşti. Kraliçe 2 Elizabeth'in ortanca oğlu Andrew'nun, SarahFerguson ile evliliğinden dünyaya gelen 31 yaşındaki kızı Prenses Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzi, Windsbor Şatosu'nda kapalı kapılar ardında evlendi.
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RESMİ HESAPTAN PAYLAŞILDI
Kraliyet ailesinde 235 yıl sonra ilk kez görülen bu gizli evlilik ile ilgili görüntüler de basına servis edildi. Buckingam Sarayı'nın resmi Instagram hesabın The Royal Family'den, Prenses Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzi'nin düğün pozları paylaşıldı.
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KRALİÇE'NİN ELBİSESİ
Benjamin Wheeler'ın objektifini poz veren çiftin nikah sonrası fotoğraflarında en çok dikkat çeken ayrıntı Prense Beatrice'in gelinliği oldu. O gelinlik tam 53 yıl önce Kraliçe 2. Elizabeth tarafından önce parlamento açılışında ardından da çeşitli özel gecelerde giyilmişti. Kraliçe'nin elbisesi Beatrice için modifiye edildi ve kol kısmına eklemeler yapıldı. Bu vintaj gelinlik, bir dönem İngiliz kraliyet ailesinin kadın üyeleri için yaptığı tasarımlarla tanınan Norman Hartnell'ın imzasını taşıyor.
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BU TACI KRALİÇE KENDİ DÜĞÜNÜNDE TAKTI
Beatrie'in gelinlik tacı ise bir kez daha "Kraliçe'nin en sevdiği torunu mu?" sorularını akla getirdi. Queen Marry Fringe adlı bu tacı Kraliçe 2 Elizabeth kendi düğününde de duvağının üzerine takmıştı.
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BABASI FOTOĞRAFLARDA YER ALMIYOR
Prenses Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzi'nin düğün pozlarında dikkat çeken bir başka ayrıntı da babası Prens Andrew ve annesi Sarah Ferguson'ın hiçbirinde yer almamasıydı. Basına servis edilen pozlarda Kraliçe ve eşi Prens Philip yer alıyor. Ama Beatrice'in anne ve babası ise görülmüyor. Bu durum Prens Andrew'nun adının karıştığı skandalların düğünü gölgelemesine karşı bir önlem olarak yorumlandı.