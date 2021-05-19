MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriSessizce evlenmişlerdi: Bebek geliyor
GeriMagazin  Sessizce evlenmişlerdi: Bebek geliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 19 Mayıs 2021 - 12:46 | 

 Sessizce evlenmişlerdi: Bebek geliyor

Son bir yıldır karmaşa dolu bir dönemden geçen İngiliz kraliyet ailesine bir bebek haberi daha geldi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1RESMEN DUYURULDU

RESMEN DUYURULDU

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Prenses Beatrice ilk bebeğine hamile. Düğünleri pandemi yüzünden iki kez ertelenen, sonra da çok az sayıda konuğun katıldığı bir törenle evlenen 32 yaşındaki Prenses Beatrice ile 38 yaşındaki Edoardo Mapelli Mozzi'nin bir bebek beklediği resmi olarak duyuruldu.

2SONBAHARDA DÜNYAYA GELECEK

SONBAHARDA DÜNYAYA GELECEK

Buckingham Sarayı'ndan yapılan resmi açıklamada, Beatrice ile Mapelli Mozzi'nin, bebek haberini duyurmaktan dolayı çok mutlu olduğu belirtildi. Yeni bebeğin önümüzdeki sonbaharda dünyaya geleceği açıklandı.

3KRALİÇENİN 12NCİ TORUNU

KRALİÇE'NİN 12'NCİ TORUNU

Dünyaya gelecek bir bebek, Kraliçe'nin 12'nci torunu olacak. Aileden resmi olarak ayrılan Prens Harry ile Meghan Markle'ın kızlarının da bu yaz dünyaya gelmesi bekleniyor.

4KARDEŞİ DE ANNE OLDU

KARDEŞİ DE ANNE OLDU

 Prenses Betrice'in kardeşi Prenses Eugenie ile kocası Jack Brooksbank de geçen şubat ayında bir erkek bebek sahibi olmuştu. Bu bebeğe August Philip Hawke adı verildi. 

5KRALİÇE HEM TACINI HEM ELBİSESİNİ ONA VERDİ

KRALİÇE HEM TACINI HEM ELBİSESİNİ ONA VERDİ

Daha önce 29 Mayıs'ta nikah, ardından da Kraliçe'nin Buckingham Sarayı'nda vereceği bir resepsiyonla hayatlarını birleştireceği açıklanan çift, koronavirüs pandemisi nedeniyle planlarını iptal etmişti. Herkes düğünün nerede yapılacağını merak ederken geçen hafta sonu Prenses Beatrice ile Mapelli Moozzi'nin kısıtlı sayıda aile üyesinin katıldığı bir törenle evlendiği duyuruldu. İngiliz kraliyet ailesinden geçtiğimiz hafta kapalı kapılar ardında bir düğün töreni gerçekleşti. Kraliçe 2 Elizabeth'in ortanca oğlu Andrew'nun, SarahFerguson ile evliliğinden dünyaya gelen 31 yaşındaki kızı Prenses Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzi, Windsbor Şatosu'nda kapalı kapılar ardında evlendi.

6RESMİ HESAPTAN PAYLAŞILDI

RESMİ HESAPTAN PAYLAŞILDI

Kraliyet ailesinde 235 yıl sonra ilk kez görülen bu gizli evlilik ile ilgili görüntüler de basına servis edildi. Buckingam Sarayı'nın resmi Instagram hesabın The Royal Family'den, Prenses Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzi'nin düğün pozları paylaşıldı.

7KRALİÇENİN ELBİSESİ

KRALİÇE'NİN ELBİSESİ

Benjamin Wheeler'ın objektifini poz veren çiftin nikah sonrası fotoğraflarında en çok dikkat çeken ayrıntı Prense Beatrice'in gelinliği oldu. O gelinlik tam 53 yıl önce Kraliçe 2. Elizabeth tarafından önce parlamento açılışında ardından da çeşitli özel gecelerde giyilmişti. Kraliçe'nin elbisesi Beatrice için modifiye edildi ve kol kısmına eklemeler yapıldı. Bu vintaj gelinlik, bir dönem İngiliz kraliyet ailesinin kadın üyeleri için yaptığı tasarımlarla tanınan Norman Hartnell'ın imzasını taşıyor.

8BU TACI KRALİÇE KENDİ DÜĞÜNÜNDE TAKTI

BU TACI KRALİÇE KENDİ DÜĞÜNÜNDE TAKTI

Beatrie'in gelinlik tacı ise bir kez daha "Kraliçe'nin en sevdiği torunu mu?" sorularını akla getirdi. Queen Marry Fringe adlı bu tacı Kraliçe 2 Elizabeth kendi düğününde de duvağının üzerine takmıştı.

9BABASI FOTOĞRAFLARDA YER ALMIYOR

BABASI FOTOĞRAFLARDA YER ALMIYOR

Prenses Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzi'nin düğün pozlarında dikkat çeken bir başka ayrıntı da babası Prens Andrew ve annesi Sarah Ferguson'ın hiçbirinde yer almamasıydı. Basına servis edilen pozlarda Kraliçe ve eşi Prens Philip yer alıyor. Ama Beatrice'in anne ve babası ise görülmüyor. Bu durum Prens Andrew'nun adının karıştığı skandalların düğünü gölgelemesine karşı bir önlem olarak yorumlandı. 

10
11
12
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi