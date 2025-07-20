'Servet' haline gelmesi için yola atıyorlar ve araçlar üzerinden geçiyor! ABD başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor

Demirci’de artık halı dokumacılarının azaldığını bu yüzden de Pakistan, Hindistan gibi ülkelerde dokunan halılara da eskitme işlemi yaptıklarını söyleyen Sarı, "Daha çok Pakistan, Hindistan, Nepal, Çin gibi ülkelerden de halı geliyor. Burada işlemlerini yapıp tekrar yurtdışına gönderiyoruz. Üretim artık bizde azaldı. Her yıl da azalmaya devam ediyor. Devlet desteği olmadığı için sıkıntı büyük. Maliyetler buralarda yüksek ancak Pakistan gibi ülkelerde iş gücü ucuz olduğundan alıcılar oraya kaymaya başladı. Dokuyucu da dokutturan da para kazanamıyor. Devlet bu işe teşvik verirse artacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.