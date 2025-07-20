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'Servet' haline gelmesi için yola atıyorlar ve araçlar üzerinden geçiyor! ABD başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor

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#Manisa#Halı#Eskitme
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2025 13:34

Manisa’nın Demirci ilçesinde dokunan dünyaca ünlü halılar, antika görünümüne kavuşması amacıyla önce yıkanıyor ardından araçların üzerinden geçerek yıpratılması amacıyla yollara seriliyor. Görenleri şaşkına çeviren yöntemin dünyada sadece Demirci’de uygulandığı belirtilirken, geçmişte halıların üzerinden geçmek istemeyen araç sürücülerinin zaman zaman kaza yaptığı öğrenildi. Bu yöntemle antika görünümü verilen halılar daha sonra dünya pazarına gönderiliyor.