Sertab Erener ve Yonca Evcimik, Bodrum'da çöp topladı

Biz onu bile yapmıyoruz. Bu çok büyük bir ayıptır. Bu ayıp için yaptırımlar gerekiyor. Biz toplarız ama burası yarın yine böyle çöplük olacak. Devletin cezai yaptırımları arttırırken aynı zamanda kişilere aileden başlayarak, ’Geleceğe nasıl bir dünya bırakmak istiyoruz’ konusunda bilinçlendirme ve eğitim verilmesi gerekiyor.