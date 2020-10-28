Sertab Erener ve Yonca Evcimik, Bodrum'da çöp topladı
Sertab Erener ile Yonca Evcimik, Bodrum sahilinde gerçekleştirilen çevre temizliği etkinliğine katıldı. Erener, "Gönüllü olarak insanların attıkları pisliği toplamaya çalışıyorum" dedi.
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Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri ve Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü öncülüğünde, "Miss Gibi 1 Bodrum Grubu" üyelerinin katılımıyla, Gümbet Mahallesi'nde çevre temizliği yapıldı.
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Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz ile ilçede yaşamını sürdüren ünlü sanatçı Sertab Erener ve Yonca Evcimik'in de gönüllü olarak destek verdiği etkinlikte kısa sürede çok miktarda atık toplandı.
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Etkinlik ile ilgili açıklama yapan Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Bodrum’da günlük 410 ton civarında çöp çıktığını söyledi. İlçe genelinde 350 temizlik personelinin görev yaptığını belirteb Yılmaz, etkinliğe destek veren sanatçılara teşekkür etti.
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’İNSAN DEDİĞİN BU KADAR PİS VE SORUMSUZ OLAMAZ’
Etkinliğe katılan şarkıcı Sertap Erener, "Çevreye çöp atılması ile ilgili ciddi problemlerimiz var. İnsan dediğin bu kadar pis ve sorumsuz olamaz. Hayvanlar bile kendi pisliklerini topluyorlar, üzerini kapatıyorlar.
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Biz onu bile yapmıyoruz. Bu çok büyük bir ayıptır. Bu ayıp için yaptırımlar gerekiyor. Biz toplarız ama burası yarın yine böyle çöplük olacak. Devletin cezai yaptırımları arttırırken aynı zamanda kişilere aileden başlayarak, ’Geleceğe nasıl bir dünya bırakmak istiyoruz’ konusunda bilinçlendirme ve eğitim verilmesi gerekiyor.
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Biz dünyada misafiriz. Bunu, ’insan’ denilen şeyin anlaması gerekiyor. Bunlar doğru uygulanmazsa bizden hiçbir şey olmaz. Ben bu konuda çok umutlu değilim. Gönüllülerle birlikte dün de temizlik etkinliğine katılmıştım" dedi.
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Etkinliğe katılan bir diğer şarkıcı Yonca Evcimik ise "Sahil kenarından temizlik yaparak geldim, sigara izmariti, naylon poşet, şişe ne varsa topladım. Hatta balıkçıların oltalarını da toplamaya başlamıştım çöp diye ama uyarmalarından sonra bıraktım. Artık sürekli Bodrum’da yaşıyorum.
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İkametgahımı buraya aldırdım. Bu nedenle bu tür etkinliklere sıklıkla katılıyorum. Ayrıca Bodrum’a gelenler de artık geri dönmüyor. Nüfus arttı, çöpler de arttı. Zaten bunları atanların eğitimli olduğunu düşünmüyorum. Eğitim şart" diye konuştu.
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2 saat süren etkinlikte, 40 büyük boş çöp torbası katı atık toplandı. Toplanan yaklaşık 300 kiloya yakın çöp, Belediyenin araçları ile katı atık depolama alanına götürüldü.
10
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Sertab Erener ve Yonca Evcimik, Bodrum'da çöp topladı