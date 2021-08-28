Sertab Erener Eurovision macerasını anlattı: Hayatımın en olağanüstü dönemiydi

Erener, geçen yıl yayınladığı “Ben Yaşarım” albümündeki şarkıların hikayelerini de anlattı: “Geçen yıl yılın ortasında bütün kapılar kapandığında eşim Emre’yle (Kula) bir albüm yapmıştık. Bu yıl o albümün şarkılarını söylüyorum. Bu arada ‘Sertab’ın Müzikali’ geri dönecek.”



Sertab Erener, Eurovision’da birinci olan “Everyway That I Can” şarkısını seslendirdikten sonra “Hayatımın en olağanüstü dönemiydi. Belki ileride bununla ilgili kitap yazbelki ileride yazarım” dedi. (Sayit DURMAZ)