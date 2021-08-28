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Haber Giriş: 28 Ağustos 2021 - 07:55 | 

Sertab Erener Eurovision macerasını anlattı: Hayatımın en olağanüstü dönemiydi

Sertab Erener, bir yılın ardından Harbiye sahnesinde hayranlarıyla buluştu. Sanatçı, Eurovision’da birinci olduğu “Everyway That I Can” şarkısını seslendirdikten sonra “Bununla ilgili bir kitap yazabilirim” dedi.

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1Eurovision’la ilgili kitap yazabilirim

Eurovision’la ilgili kitap yazabilirim

Sertab Erener önceki akşam yaklaşık bir yıl aranın ardından Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu BtcTurk PRO sahnesinde sevenleriyle buluştu. Kerki Solfej’in yaz konserleri serisi kapsamında sahne alan Erener, pandeminin başından beri Bodrum’daki evinde yaşadığını belirtti ve “İstanbul’a her geldiğimde ayrı bir heyecan yaşıyorum” dedi.

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Erener, geçen yıl yayınladığı “Ben Yaşarım” albümündeki şarkıların hikayelerini de anlattı: “Geçen yıl yılın ortasında bütün kapılar kapandığında eşim Emre’yle (Kula) bir albüm yapmıştık. Bu yıl o albümün şarkılarını söylüyorum. Bu arada ‘Sertab’ın Müzikali’ geri dönecek.”

Sertab Erener, Eurovision’da birinci olan “Everyway That I Can” şarkısını seslendirdikten sonra “Hayatımın en olağanüstü dönemiydi. Belki ileride bununla ilgili kitap yazbelki ileride yazarım” dedi. (Sayit DURMAZ)

33. durak Çeşme

3. durak Çeşme

Gergedan Yapım organizasyonuyla turneye çıkan Zeynep Bastık, Bodrum ve Kuşadası’nın ardından Çeşme’de sevenleriyle buluştu. Şarkıcı önceki akşam Çeşme Açıkhava Sahnesi’nde konser verdi. Sevilen şarkılarını seslendiren Bastık, şovuna danslarıyla renk kattı.

490’lar performansı

90’lar performansı

Hera geçtiğimiz akşam Bodrum Mandalin’de sahneye çıktı. Şarkıcı, 3 saatlik performansında 90’lı yılların hit’lerini seslendirdi. Hera, repertuvarında sevgilisi Ozan Doğulu’nun kardeşi Kenan Doğulu’nun şarkılarına da yer verdi.

5Nostalji gecesi

Nostalji gecesi

Kuşum Aydın önceki akşam Azka Otel’de sahne aldı. Şarkıcı, 2.5 saat Bodrum’daki sevenlerine nostalji dolu anlar yaşattı. Aydın, gece boyunca bir an olsun enerjisini düşürmedi.

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