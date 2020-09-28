Serpil Doğulu paylaştı: Beşinci torun bir haftalık oldu! İlk tebrik Beren Saat'ten...

İşte tam da bu yüzden, Aren güneşin oğlu, ışığın oğlu anlamına gelir... Sen de bir güneş gibi doğdun hayatımıza. Ailene, arkadaşlarına, doğaya, insanlığa hep ışık saç, her yeni güne sağlıkla ve neşeyle doğ, bir ömür parla ve parlat oğlum..