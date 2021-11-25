Serpil Çakmaklı kimdir, kaç yaşında? Serpil Çakmaklı hakkında bilgiler

SERPİL ÇAKMAKLI KİMDİR?

1962 doğumlu olan Serpil Çakmaklı Eskişehir’de dünyaya geldi. Sinemadan önce mankenlik yaptı. 1980'li yılların başında TRT televizyonunda yayınlanan Alçaktan Uçan Güvercin adlı mini dizi filmle üne kavuştu. Birçok sinema filminde rol aldı. İlki 16 yaşında olmak üzere üç evlilik yaptı.



80'li yılların cesur sahneleri ile adından söz ettiren ismi Serpil Çakmaklı oyunculuğa başladığında Mert Çakmaklı ile evliydi. Çiftin evliliği çok kısa sürdü ve ayrıldılar. Ancak, ayrılığa rağmen güzel yıldız 'Çakmaklı' soyadını kullanmaya devam etti.



Birçok filmde oynadı. Şarkıcılık da yaptı. Serpil Çakmaklı, Oyuncu - Model - Cast - Organizasyon - Menajerlik - Prodüksiyon hizmetlerini kapsayan geniş yelpazeli bir şirket kurdu.