MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriSerpil Çakmaklı kimdir, kaç yaşında? Serpil Çakmaklı hakkında bilgiler
GeriMagazin Serpil Çakmaklı kimdir, kaç yaşında? Serpil Çakmaklı hakkında bilgiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 25 Kasım 2021 - 12:22 | 

Serpil Çakmaklı kimdir, kaç yaşında? Serpil Çakmaklı hakkında bilgiler

Serpil Çakmaklı merak edilen isimlerden biri oldu. Gündemde yer alan ünlü ismin hayatı araştırılıyor. Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden olan ve bir döneme damga vuran Serpil Çakmaklı birçok filmde rol almıştı. Peki, Serpil Çakmaklı kimdir, kaç yaşında? 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Serpil Çakmaklı gündemde yer alıyor. Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Serpil Çakmaklı, 1980'li yılların başında TRT televizyonunda yayınlanan Alçaktan Uçan Güvercin adlı mini dizi filmle üne kavuştu. İşte 1962 doğumlu ünlü isim hakkında bilgiler
2SERPİL ÇAKMAKLI KİMDİR

SERPİL ÇAKMAKLI KİMDİR?

1962 doğumlu olan Serpil Çakmaklı Eskişehir’de dünyaya geldi. Sinemadan önce mankenlik yaptı. 1980'li yılların başında TRT televizyonunda yayınlanan Alçaktan Uçan Güvercin adlı mini dizi filmle üne kavuştu. Birçok sinema filminde rol aldı. İlki 16 yaşında olmak üzere üç evlilik yaptı.

80'li yılların cesur sahneleri ile adından söz ettiren ismi Serpil Çakmaklı oyunculuğa başladığında Mert Çakmaklı ile evliydi. Çiftin evliliği çok kısa sürdü ve ayrıldılar. Ancak, ayrılığa rağmen güzel yıldız 'Çakmaklı' soyadını kullanmaya devam etti.

Birçok filmde oynadı. Şarkıcılık da yaptı. Serpil Çakmaklı, Oyuncu - Model - Cast - Organizasyon - Menajerlik - Prodüksiyon hizmetlerini kapsayan geniş yelpazeli bir şirket kurdu.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi