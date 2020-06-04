Sermiyan Midyat: Benim hangi ilişkimde böyle bir şey yaşanmış

Ünlü oyuncu muhabirlerin “Sevcan Hanım’ı darp ettiniz mi?” sorusuna “Mahkeme sonucu belli olacaktır. Bu konu hakkında konuşmam ahlâken de hukuken de ayıp bir şey. 45 yaşındayım. Bir sürü medyaya yansıyan böyle ilişkim oldu. Herhangi birinde böyle bir şey olabilir mi? Herkes sorabilir. Ben böyle bir şey yapmış olabilir miyim?” sözleriyle yanıt verdi.



Sermiyan Midyat ve Sevcan Yaşar mahkemeye başvurarak birbirlerinden şikâyetçi oldu.