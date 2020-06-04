Sermiyan Midyat: Benim hangi ilişkimde böyle bir şey yaşanmış

Ünlü oyuncu muhabirlerin “Sevcan Hanım’ı darp ettiniz mi?” sorusuna “Mahkeme sonucu belli olacaktır. Bu konu hakkında konuşmam ahlâken de hukuken de ayıp bir şey. 45 yaşındayım. Bir sürü medyaya yansıyan böyle ilişkim oldu. Herhangi birinde böyle bir şey olabilir mi? Herkes sorabilir. Ben böyle bir şey yapmış olabilir miyim?” sözleriyle yanıt verdi.
Sermiyan Midyat ve Sevcan Yaşar mahkemeye başvurarak birbirlerinden şikâyetçi oldu.
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NE OLMUŞTU?
SERMİYAN Midyat, kendisinden 16 yaş küçük olan sevgilisi Sevcan Yaşar’la önceki akşam karakolluk oldu. İddiaya göre Sevcan Yaşar, sevgilisinden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle ayrılma kararı aldı.
Eşyalarını toplamak için birlikte yaşadıkları Kadıköy Fenerbahçe’deki evlerine giden Yaşar, ünlü oyuncu tarafından darp edildiğini iddia ederek 155 Polis İmdat Hattı’nı aradı.Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar telefonunun ardından kısa sürede eve gitti. Yaşar, Midyat’ın kendisini darp ettiğini söyleyerek şikâyetçi oldu.
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Midyat ise asıl Yaşar’ın kendisine şiddete uyguladığını söyledi. Karakola gidip birbirlerinden şikâyetçi olan Midyat ve Yaşar, karşılıklı uzaklaştırma talebinde de bulundu. Dosya, polis merkezi tarafından savcılığa gönderildi.
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Sermiyan Midyat konuyla ilgili şunları dedi: “Bir kadına bir fiske vurmam söz konusu değil. Ben âşık oldum, karım olmasını istedim. 2 aydır aynı evdeydik ama olmadı. Şikayetçi olmuş, ifademi verdim. ‘Şiddete uğradım’ diyor ama darp raporu yok. Çünkü böyle bir olay yok.”