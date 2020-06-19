Sermiyan Midyat: Bana ‘Hanzo’ diyorlar

Oyuncu, kadın hakları konusunda çok hassas olduğunu söyledi ve ekledi:



“Şu çok ağrıma gidiyor... ‘Hükümet Kadını’ gibi kadınlar konusunda önemli bir işe imza attım, gördüğüm muameleye bakın. Bu haberler çıktığından beri annem bana dua ediyor ve üzülüyor. Ona televizyon seyretmeyi yasakladım. Çünkü herkes bana orada ‘Hanzo’ diyor.”