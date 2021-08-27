Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan ayrıldı

Sosyal medya artık soluduğumuz hava kadar hayatın içinde... Eskiden hayranlarının uzaktan baktığı ünlüler bile evlerinin hatta kalplerinin en gizli köşelerini bile takipçileriyle paylaşıyor. Hatta ayrılıklarını da. Ünlü çiftlerin eşinden ya da sevgilisinden ayrıldığını milyonlarca kişi sosyal medyadan öğreniyor. Ünlüler de bitmeyen sorulardan ve söylentilerden kurtulmak için sosyal medya kullanmayı tercih ediyor. İşte eşlerinden ya da sevgililerinden ayrıldığını Twitter, Facebook hatta Instagram'dan duyuran ünlüler...
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Masumiyet dizisinde tanışıp birliktelik yaşamaya başlayan İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü çifti ilişkilerini bitirdi. Çift sosyal medya hesaplarından beraber paylaştıkları fotoğrafları kaldırarak, birbirlerini takip etmeyi bıraktı.
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İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü, rol aldıkları dizide aşk yaşamaya başlamış dizi final yaptıktan sonra da Bodrum'da tatile çıkmıştı.
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BİRBİRİNİ TAKİPTEN ÇIKARDI
Bir süredir birlikte görüntülenmeyen ikilinin ayrıldığı öne sürüldü. Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan çifti, birlikte çekilmiş karelerini Instagram'dan sildi ve çift birbirini takip etmeyi bıraktı.
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SEVGİLİ TAKİPÇİLERİM ! BİZ AYRILDIK
Sosyal medya artık soluduğumuz hava kadar hayatın içinde... Eskiden hayranlarının uzaktan baktığı ünlüler bile evlerinin hatta kalplerinin en gizli köşelerini bile takipçileriyle paylaşıyor. Hatta ayrılıklarını da.
Ünlü çiftlerin eşinden ya da sevgilisinden ayrıldığını milyonlarca kişi sosyal medyadan öğreniyor. Ünlüler de bitmeyen sorulardan ve söylentilerden kurtulmak için sosyal medya kullanmayı tercih ediyor. İşte eşlerinden ya da sevgililerinden ayrıldığını Twitter, Facebook hatta Instagram'dan duyuran ünlüler...
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HER ŞEY SEVİYELİYDİ
Eser Yenenler ve Farah Zeynep Abdullah, bir süre aşklarıyla gündemdeydi. Sonunda yollarını ayırmaya karar verdiler.
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Bunu da Eser Yenenler, Twitter'daki takipçileriyle paylaştığı bu mesajla duyurdu.
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Yenenler ve Abdullah, böylece iddialardan ve söylentilerden kısa sürede kurtulup hayatlarında yeni bir sayfa açtılar. Yenenler, 2019 yılında Berfu Yıldız ile nikah masasına oturdu.
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SAYGI VE SEVGİ ÇERVECESİNDE BİTTİ
Sosyetik güzel Süreyya Yalçın da ayrılığını Twitter'dan duyurmayı tercih etti.
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Yalçın, işadamı Tugay Gökkaya ile dört yıl boyunca birlikte oldu. Ancak sonra çift yollarını ayırmaya karar verdi.
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Yalçın ayrıldıklarını da Twitter sayfasına yazdığı "Tugay Bey'le konuşarak saygı çerçevesi içinde ilişkimizi sonlandırdık" notuyla duyurdu.
Yalçın 2016 yılında iş insanı Ozan Baran ile nikah masasına oturdu.
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YÜZÜĞÜ ÇIKARTTIM
Ayrıldığını Twitter'dan duyuran ünlülerden biri de Ebru Polat.
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Güzel şarkıcı nişanlısından ayrıldığını Instagram sayfasına yazdığı bir notla duyurdu.
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Polat ""Bundan sonra kimseye eyvallahım yok... Hem iş hem arkadaşlık... İyi olana 5 katı, kötü olana 5 katı karşılık... Kim ne hakediyorsa fazlasını alacak benden... Yüzüğü de çıkarttım bundan sonraki hayatımızda herkese başarılar...." yazdı.