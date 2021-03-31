Serkay Tütüncü kimdir, kaç yaşında? Masumiyet dizisinin İlker’i…
Masumiyet dizisi oyuncuları arasında yer alan Serkay Tütüncü, dizide İlker karakterine hayat veriyor. Daha önce Survivor’da yarışan ve daha sonra dizi oyunculuğuna başlayan Tütüncü merak edilen isimlerden biri. Peki, Serkay Tütüncü kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte hakkında bilgiler
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Serkay Tütüncü, her hafta çarşamba akşamları ekrana gelen Masumiyet dizisi kadrosunda yer alıyor. 7 Şubat 1991 doğumlu olan Tütüncü’nün hayat verdiği İlker karakteri, otoriter ve mükemmeliyetçi babası ile çocukluğundan beri irili ufaklı tüm hatalarının üstünü örten annesi arasında kendi kimliğini bulamamış bir narsist…
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SERKAY TÜTÜNCÜ KİMDİR?
Serkay Tütüncü, 7 Şubat 1991 İzmir doğumlu. Tütüncü, Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu bölümü mezunu. 2016 yılında Survivor yarışmasına katıldı. Gönüllüler takımında yarıştı.
2016 yılında TV 8’de yayınlanan Para Bende programının sunuculuğunu üstlendi. 2018 yılında ‘İnsanlık Suçu’ dizisiyle birlikte oyunculuğa başladı. 2019 yılında Afili Aşk dizisindeki Volkan, 2020 yılındaysa Bay Yanlış dizisinde Ozan karakterine hayat verdi.
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İLKER ILGAZ HAKKINDA BİLGİLER
Otoriter ve mükemmeliyetçi babası ile çocukluğundan beri irili ufaklı tüm hatalarının üstünü örten annesi arasında kendi kimliğini bulamamış bir narsist. Varlık, güç ve gösteriş içinde geçen, kişisel başarılarla taçlanan 35 yıllık hayatı bir gecede tepe taklak olurken, o güne kadar cemiyet ve ekonomi sayfalarını süsleyen adı 3. Sayfaya taşınacak.