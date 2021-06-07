Sergen Yalçın sevgilisi Lisaveti Karibskaya ile tatilde!

Süper Lig’de Beşiktaş’ı şampiyonluğa ulaştıran Sergen Yalçın, sezonun yorgunluğunu atmak için soluğu Ege kıyılarında aldı.Çeşme’yi tercih eden ünlü teknik adamın birlikte tatil yaptığı isim ise Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya.Bir süredir ilişki yaşayan Sergen Yalçın ve Lisaveti Karibskaya, önceki akşam Alaçatı’daki bir mekanda yemekteydi.Mekanda Yalçın’ın arkadaşlarıyla buluşan çift, çıkışta görüntülendi. Aracına binerken muhabirlere selam veren Yalçın, ilişkisi hakkında konuşmadı.Sergen Yalçın ve Lisaveti Karibskaya, yemek yedikleri mekandan arkadaşlarıyla beraber ayrıldı. Bu kareyi Sergen Yalçın’ın arkadaşı Sezer Çakır, Instagram’da paylaştı.