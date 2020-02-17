Serenay'ın cool imajı büyük darbe aldı!

Cengiz Semercioğlu:

Linç etmek milli sporumuz haline geldi. Birini bulalım da kılıçtan geçirelim, üzerinde tepinelim diye bakan o kadar çok insan var ki... Bunun bir nedeni de toplumdaki ekonomik ve sosyal uçurumlar. İnsanlar benim hayatım çok zor, ben de şu ünlülerin hayatını biraz zorlaştırayım diye bakıyorlar. Bir nevi deşarj olma haline dönüştü bu linç, tribünde on binlerce insanın hakeme küfretmesi gibi... Ünlüler de bu meseleye takılmamayı öğrenmeliler biraz. Takılacaklarsa da sosyal medyayı kullanmasınlar…



Onur Baştürk:

Soral’ın söyledikleri doğru da, herkesin travması yoktur bence, insanlar bayağı eğlenmek için de linç ediyor ünlüleri sosyal medyada. Ama evet o psikolojinin de nedenini sorgulamalı...