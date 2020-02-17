Serenay'ın cool imajı büyük darbe aldı!

Defne Samyeli’nin “Kondurmamışım” odaklı aldatılma açıklamasından sonra gözler Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya aşkına çevrildi. Serenay-Cem, uyumlu bir ikili mi? Sonu evlilik olur mu? Bu aşkın ömrünü ve seyrini Konsey masaya yatırdı.
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1
Cengiz Semercioğlu:
Cem’le Serenay’ın kamuoyunda yakıştırılmadığı açık. Neden biliyor musunuz? Serenay’ın Cem’in uzun aşk listesine eklenecek olmasından dolayı... İnternet sitelerinde Cem’in sevgili listeleri yapılmaya başlandı bile... Serenay’ın hayranları da Serenay bu listeye dahil olacak diye mutlu değiller. Serenay ve Cem’in aşkının uzun süreceğine de inanmıyorum.
2
Ömür Gedik:
Valla herkesin ilişkisi kendisini ilgilendirir. Onay mekanizması başkaları ya da üçüncü şahıslar değildir. Serenay-Cem aşkında da kimya tutarsa uzun süreli bir ilişki neden olması ki? Evlilik vs. bilemem ama bu kadar eleştiri ve tepkiyle başlayan aşkların tarafları savunma mekanizması olarak birbirine daha fazla tutunurlar genelde. Sonucu zaman içinde hep birlikte görürüz artık.
3
Onur Baştürk:
Ömrünü bilemem de, herkesin durumu aynı: Kimse konduramadı! Bu kadar yorum yapılan bir ilişki de olmamıştır herhalde. Bir yandan taraflar için çok yıpratıcı olmalı. Hep söylediğim şeyi tekrarlayayım o zaman: İmaj olarak Cem Yılmaz kendini yenilemiş oldu, Serenay’ın ise cool imajı büyük darbe aldı.
4
Linç etmek milli sporumuz
Bensu Soral, sosyal medyada linç yapanlara verdi veriştirdi; “zor bir hayatları olsa gerek, kim bilir ne büyük travmaları var.” Bensu haklı mı? Konsey sosyal medyada giderek artan linç kültürünü değerlendirdi.
Ömür Gedik: Bensu o kadar haklı ki. İçimden geçenleri dile getirmiş. Bu her şeye linç olayı gerçekten de çığırından çıktı. Ben en son şoku “sinemaya gidin, korsan izleyerek emek hırsızlığı yapmayın” dediğim için linç yediğimde yaşadım. Öyle bir hale geldi ki sosyal medya “günaydın” desen “vay sen nasıl günaydın dersin” diye linç edecekler. Yaşadıkları mutsuzlukları sosyal medyada aklına geleni yazarak yenmeye çalışanlar ne yazık ki tam tersine daha da mutsuz oluyorlar ve tabii mutsuz da ediyorlar. Buna bir dur demek ve kötülükten iyiliğe evrilmek lazım artık.
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Cengiz Semercioğlu: Linç etmek milli sporumuz haline geldi. Birini bulalım da kılıçtan geçirelim, üzerinde tepinelim diye bakan o kadar çok insan var ki... Bunun bir nedeni de toplumdaki ekonomik ve sosyal uçurumlar. İnsanlar benim hayatım çok zor, ben de şu ünlülerin hayatını biraz zorlaştırayım diye bakıyorlar. Bir nevi deşarj olma haline dönüştü bu linç, tribünde on binlerce insanın hakeme küfretmesi gibi... Ünlüler de bu meseleye takılmamayı öğrenmeliler biraz. Takılacaklarsa da sosyal medyayı kullanmasınlar…
Onur Baştürk: Soral’ın söyledikleri doğru da, herkesin travması yoktur bence, insanlar bayağı eğlenmek için de linç ediyor ünlüleri sosyal medyada. Ama evet o psikolojinin de nedenini sorgulamalı...
6
Alişan bile böyle cömertlik yapmazdı
Demet Akalın, Buse Varol ve Alişan’ın oğlu Burak’ın yaş gününde Burak’a beşibiryerde, dadısına ise tektaş hediye etti. Konsey, Akalın’ın hediyelerini yorumladı.
Cengiz Semercioğlu: Dadıya tektaş nedir ya? Ve biz bunları nereden öğreniyoruz? Madem aldın böyle çılgın bir hediye, bunu da kimseye duyurma değil mi? Ayrıca bu dadı işleri sıkıntılıdır, uzun süre aynı yardımcıyla çalışmak zordur. Çocuğu büyütürken 10’a yakın yardımcı gidip geliyor eve sonuçta. Hepsine tektaş alacaksa Demet’in işi zor demektir. Her dadıya tektaş bütçeyi zorlar.
7
Ömür Gedik: 14 Şubat’a denk gelen bu hediyeler pek çok kadına “benim tektaş dadıya gitti” dedirtti. Dadının tektaşı başkalarının çenesini yordu anlayacağınız. Sonuçta çocuğu emanet ediyorsun, dadı da önemli tabii ama dadıya da tektaş neden alınır onu pek anlayamadım.
Onur Baştürk: Dadının da emeği büyük deyip ona da hediye almış, valla bravo! Kimse böyle bir cömertlik yapmazdı herhalde. Alişan bile!
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Çocuk musun takipten çıkıyorsun
Murat Boz’dan ayrılan Aslı Enver, sosyal medyada Hadise ve Acun Ilıcalı’yı takipten çıkardı. Enver, Murat Boz’la ayrılığında bu ikiliyi sorumlu tutuyor olabilir mi? Ya da artık hiçbir paylaşımda Murat’ı görmeye tahammülü yok mu? Konsey yorumladı...
Onur Baştürk: Valla kaçırmışım, ayrıldı mı onlar? Acun ve Hadise’nin suçu ne olabilir ki? Ayrıca çocuk musun takipten çıkıyorsun filan... Manasızmış.
9
Ömür Gedik: Aslı’nın Hadise ve Acun’la olan ilişkisi Murat üzerindenmiş demek ki. İnsanların kendi arkadaş çevresinden olmayanları takipten çıkması normal. Ayrıca Murat’la ilgili herhangi bir fotoğrafın, videonun önüne düşmesini de istemiyor olabilir.
Cengiz Semercioğlu: Hayatı bu kadar kasmaya gerek yok. Sonuçta Murat Boz’la Aslı’nın onlarca ortak arkadaşları, tanıdıkları var. Hepsini mi hayatından çıkaracak Aslı? Acun ve Hadise’yi takipten çıkarmış ama Seda Sayan’ı hâlâ takip ediyor... Yani “O Ses Türkiye”den paylaşım görmek istemese onu da çıkarırdı. Demek ki Murat; Acun ve Hadise’yle daha yakın olduğu için böyle bir karar almış Aslı...
10
Cem Yılmaz gereksiz bir gönderme yaptı
Kerem Bürsin, eski sevgilisi Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz’a mutluluklar dilemesinin ardından ünlü komedyen sosyal medyasından Birleşmiş Milletler logolu “bizim için sorun yok, yeter ki mutlu olsunlar” diye bir paylaşım yaptı. Cem’in bu dalga geçen tavrı çok eleştirildi. Konsey bu polemiği nasıl değerlendiriyor?
Ömür Gedik: Gereksiz bir polemik bence. Kerem kötü bir şey söylememiş ki. Cevaben Cem’in de kötü bir şey söylemediğini varsayıp geçiyorum bu olayı.
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Onur Baştürk: Çok gereksiz buldum ben de. Cem Yılmaz hiç olgun davranmamış. Sınıfın şımarık çocukları her şeyle dalga geçmek ister ya, o duruma düşürmüş kendini...
Cengiz Semercioğlu: Kerem Bürsin’in olabilecek en güzel yanıtlardan birisini verdi. “Ben buna dahil olmayayım ancak herkese mutluluklar dilerim” dedi. Cem Yılmaz gereksiz bir gönderme yaptı. Eski Cem Yılmaz olsa yapmazdı, sanırım biraz kafası karışık, morali bozuk ve keyfi yok. Bu yüzden de gereksiz bir hassasiyet gösteriyor.
12
Köpek her şeyi ortaya çıkardı
Hadise’nin Kaan Yıldırım’ın olduğu iddia edilen köpekle verdiği poz ‘yeni aşk mı’ sorularına neden oldu. Konsey cesur pozlarını paylaşan Hadise’nin özel hayatını neden bu kadar sakladığını yorumladı.
Onur Baştürk: Demek ki neymiş, şeytan ayrıntıda gizliymiş. Köpek her şeyi ortaya çıkardı işte. Hadise’nin ilişkilerini gizli saklı yaşamasını da doğru buluyorum. Cesur pozlarıyla gündem yapıp özel hayat perdesi yaratıyor kendine.
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Cengiz Semercioğlu: Bu ilişkiyi itiraf etmenin de bir yolu oldu aslında. Hadise hiçbir zaman ilişkilerini konuşmayı, göz önünde yaşamayı çok sevmedi. Kaan’la birbirlerine yakıştırdım ben, hatta Kaan’ın Hadise’nin evine taşındığı söyleniyor. Yakında el ele görebiliriz bu çifti. Hadise konuşmama kuralını bu ilişkiyle bozabilir.
Ömür Gedik: Hadise uzun zamandır özel hayatını konuşmuyor, deşifre etmiyor. Bu konudaki tavrını da açıkça dile getiriyor. Diğer yanda ise dünya starları özel hayatlarını saklamayı, ilişkilerini gizlemeyi çoktan bıraktı. Hadise de ciddiye aldığı bir ilişkisi olduğunda bunu gizlemeyecektir.