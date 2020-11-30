Serenay Sarıkya kendini doğaya verdi!
Kimi sakin bir hayatı seçti kimisi sadece sezonluk gidiyor. İşte şehir hayatından sıkılıp soluğu doğada alan ünlü isimler...
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz’dan ayrıldıktan sonra kendini doğaya verdi. İstanbul’dan uzaklaşan ünlü oyuncu çektiği hayvan ve manzara karelerini Instagram hesabının Hikaye bölümünde paylaştı.
2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturan oyuncu Gizem Karaca evlendikten sonra İzmir'e yerleşti. Doğa ile iç içe bir yaşam tarzını benimseyen Karaca, evinin bahçesine sebze-meyve ekti. Karaca emeklerinin karşılığını aldı. Ünlü oyuncu topladığı mahsulleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Evlendikten sonra eşiyle birlikte İzmir'e yerleşen güzel oyuncu hem kariyerine devam etti hem de doğa ile iç içe bir yaşam tercih etti.
Oyuncu, evinin bahçesinden topladığı mahsulleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Gizem Karaca'nın "Yeşil bir baş parmağım var" notunu düştüğü gönderileri takipçilerinden büyük ilgi gördü.
Şehrin kaosundan kaçıp Göcek’e yerleşen Göksel, burada kendine huzurlu bir yaşam kurdu.
Mart ayından bu yana kaldığı köyde bahçe işleriyle ilgilenen, yöresel yemekler pişiren ve evinin tüm işlerini kendi yapan Göksel, yeni albümü için de kolları sıvadı. Evine stüdyo kuran sanatçı, yeni şarkılarının ön kayıtlarını yapmaya başladı.
BURADA MUTLUYUM
Karantina günlerini Muğla’daki bir köy evinde geçiren ünlü şarkıcı, “Ani bir kararla arkadaşımla Muğla’ya geldik. İstanbul’da kendimi iyi hissetmedim. Kendimize çok tatlı bir yer bulduk. Tam bir köy hayatı yaşıyoruz. Konserden konsere koşacağım diye düşünürken bir anda kendimi bahçede tavukların arasında buldum” diye konuştu. İstanbul’a dönmeyi henüz düşünmediğini de dile getiren Göksel şöyle konuştu: “İstanbul’da konforlu bir hayatım vardı ama burada mutluyum. Burada kalmak istiyorum ama İstanbul’da ailem var. Yarı orada, yarı burada bir hayat kurabilirim.”
Başak Sayan 2014’te Murat Vardal ile nikah masasına oturmuş, 2016’da ikizleri Ares ve Milan dünyaya gelmişti. Çift koronavirüs salgını başladıktan sonra çocuklarıyla birlikte önlem olarak Şile’deki yazlıklarına taşındı.
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