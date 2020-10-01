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Haber Giriş: 01 Ekim 2020 - 07:16 | 

Serenay Sarıkaya'yı şaşırtan Deniz Bulutsuz sorusu!

Serenay Sarıkaya önceki gün Etiler’deki bir mekanda iş görüşmesi yaptı. Ünlü oyuncu 2 saatlik toplantının ardından çıkışta muhabirlerle karşılaştı.

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Cem Yılmaz’la ilişki yaşayan Serenay Sarıkaya, aşk sorularından kaçmak isterken beklemediği bir soruyla karşılaştı.

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Ünlü oyuncuya, “Deniz Bulutsuz’la arkadaştınız, ancak o sizi sosyal medyada takip etmeyi bıraktı, neler söylemek istersiniz?” diye soruldu.

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Instagram’da Bulutsuz’u takibe devam eden Sarıkaya, yaşadığı kısa süreli şaşkınlığın ardından yanıt vermeden aracına binerek uzaklaştı.

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Deniz Bulutsuz, sevgilisi Ozan Güven’le yaşadığı şiddet olayı nedeniyle uzun süre gazetelerin manşetinden düşmedi. İddiaya göre Serenay Sarıkaya’nın olaylar karşısında sessiz kalması, Bulutsuz’un arkadaşlıklarını bitirmesine yol açtı.

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Ozan Güven’in yakın arkadaşı Cem Yılmaz da bir süre önce Bulutsuz’u arkadaş listesinden çıkarmıştı.

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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