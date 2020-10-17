Serenay Sarıkaya o soruyu duyunca

Seçil her şeyin en iyisini hak ediyor Serdar Ortaç, önceki akşam Etiler’deydi. Sevgilisi Seçil Gür’ün yeni şarkısı için toplantısı olduğunu ifade eden Ortaç, “Seçil her şeyin en iyisini hak ediyor. Ben de olabildiğince destek vermeye çalışıyorum” dedi. Sorular üzerine eski eşi Chloe Loughnan hakkında konuşmayacağını da söyleyen şarkıcı, “Mahkemenin almış olduğu karar var. Bu ortak alınmış bir karar” diye konuştu.