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Magazin
Haber Giriş: 17 Ekim 2020 - 08:47 | 

Serenay Sarıkaya o soruyu duyunca

Serenay Sarıkaya, Serdar Ortaç, Eser Yenenler...Magazin dünyasından haberler...

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Serenay Sarıkaya, önceki gün Nişantaşı’nda bulunan bir estetik merkezinden çıkarken görüntülendi. Geçtiğimiz hafta meme operasyonu geçirdiği haberleriyle gündeme gelen oyuncu, konuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Aracına binen Sarıkaya, “Acelem var, sonra konuşalım” diyerek uzaklaştı. ◊ Cenker TEZEL

2YÜREĞİ GÜZEL İNSAN
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YÜREĞİ GÜZEL İNSAN

İsmail YK, İngiliz ekibi Arsenal’de forma giyen Mesut Özil’in doğum gününü birlikte çektirdikleri fotoğrafı Instagram’da paylaşarak kutladı. Şarkıcı, karenin altına “Doğum günün kutlu olsun yüreği güzel insan” diye yazdı. 32 yaşına giren futbolcu da o paylaşımı kendi hesabında yayınlayarak İsmail YK’ya Türk bayrağı ve kalp emoji’siyle karşılık verdi.

3Seçil her şeyin en iyisini hak ediyor
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Seçil her şeyin en iyisini hak ediyor

Serdar Ortaç, önceki akşam Etiler’deydi. Sevgilisi Seçil Gür’ün yeni şarkısı için toplantısı olduğunu ifade eden Ortaç, “Seçil her şeyin en iyisini hak ediyor. Ben de olabildiğince destek vermeye çalışıyorum” dedi. Sorular üzerine eski eşi Chloe Loughnan hakkında konuşmayacağını da söyleyen şarkıcı, “Mahkemenin almış olduğu karar var. Bu ortak alınmış bir karar” diye konuştu.

4Birbirimizi özlemişiz
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Birbirimizi özlemişiz

Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak önceki gece Yeniköy’deki Arnavutköy Balıkçısı’ndaydı. Mekanda 8 saat kalan oyuncular çıkışta muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Eser Yenenler, “Bütün yaz görüşemedik, ilk defa baş başa yemek yedik. Çok özlemişiz birbirimizi” dedi. Berfu Yenenler ile ikinci çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan Eser Yenenler, çok heyecanlı olduklarını söyledi. Acun Ilıcalı’nın dijital platformu Exxen’de hayatı dizi olarak yayınlanacak İbrahim Büyükak ise “Kendi hayatımı yazıyorum. Biraz enteresan bir şey olacak. Hem dram hem komedi” diye konuştu. ◊ Sayit DURMAZ

5Maskesi kolunda
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Maskesi kolunda

Aslışah Alkoçlar, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Bir kız arkadaşıyla birlikte Kuruçeşme’den Rumelihisarı’na kadar yürüyen Alkoçlar’ın yasak olmasına rağmen maske takmaması dikkat çekti. Maskesini koluna takan Alkoçlar, muhabirlerin görüntü aldığını fark edince panikledi. ◊ Behlül AYDIN

6Evlilik mi neden olmasın
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Evlilik mi neden olmasın?

Yoğun bir tempoda çalıştığını söyleyen Nilperi Şahinkaya, “Uzun zamandır yürümüyordum. Havayı güzel bulunca kendimi dışarı attım” dedi. Yaklaşık 2 yıldır heykeltıraş Emre Yusufi ile aşk yaşayan Şahinkaya, evlilik sorularına da şöyle yanıt verdi: “Emre’yle iyi anlaşıyoruz. Güzel giden bir ilişkimiz var. Evlilik için henüz bir karar vermiş değiliz ama ileride neden olmasın?” ◊ Behlül AYDIN

7İrem sarardı
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İrem sarardı

İrem Derici saçlarını boyattı, yeni görüntüsüyle selfie çekip Instagram sayfasında paylaştı. Fotoğraf kısa sürede 50 bini aşkın beğeni aldı. Takipçileri “yeni İrem”i çok beğendi, yaptıkları yorumlarla ünlü şarkıcıya övgüler yağdırdı.

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