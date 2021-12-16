Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına yorum yağdı: Kaç numara ayağın?
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
Ayak numarasını merak ettiler
Serenay Sarıkaya, önceki gün sosyal medya hesabına çoklu fotoğraf yükledi. Oyuncunun ayna önündeki selfie’leri hayranları tarafından birçok yorum ve beğeni aldı. Sarıkaya’nın takipçileri yorumlarda oyuncunun ayaklarının büyüklüğünü tartışması en dikkat çekici detaydı. “Serenay kaç numara ayağın?” yorumları yazdı.
Cem aldı
Cem Yılmaz, Şilili sanatçı Victor Castillo’nun “Come Play With Us” adlı heykelini satın aldı. Haberi sanat simsarı Isabel Croxatto, “Come Play With Us ilk evini buldu” paylaşımıyla duyurdu. 121 cm uzunluğunda, 30 kilogram ağırlığındaki heykel, ünlü komedyene önümüzdeki ay teslim edilecek. Sanat koleksiyonu bulunan Yılmaz, daha önce de Castillo’nun eserlerini satın almıştı.
Grammy alırsam 1 milyon token yakılacak
Edis ‘Altın Kelebek’ kazanınca, kripto para borsasında 200 bin ‘Edis Fan Token’ yakılmıştı. Şarkıcı, “Grammy alırsanız 1 milyon token yakılacağı doğru mu?” sorusuna “Doğru” yanıtını verdi. Bu yakma işlemleriyle, Edis Fan Token’ın değerinin artırılması planlanıyor. ◊ Sayit DURMAZ
3 çocuklu ve kız babası
Ali ve Han adında iki oğlu bulunan, üçüncü çocuğu Leyla’yı da 40 gün önce dünyaya getiren Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç’le ilgili esprili bir paylaşım yaptı.Ergenç’in koltukta mutlulukla uzandığı fotoğrafın üzerine “2 çocuklu”, aynı koltukta düşünceli şekilde oturduğu kareye de “3 çocuklu ve kız babası” yazan oyuncunun paylaşımı takipçilerini güldürdü.
Evlilik terapisine gidiyoruz
Damla Ersubaşı, geçen yıl anlaşmalı olarak boşandığı işletmeci Mustafa Can Keser ile barıştı. Ersubaşı, barıştıklarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Evlilikleri boyunca şiddet haberleri ile anılan eski eşler, birbirlerine saygı duymayı öğrendiklerini ve evlilik terapistine gittiklerini açıkladı.
Elim ağırdır biraz
Pelin Karahan önceki gün Nişantaşı Citys’te objekiflere yansıdı. Haftaya vizyona girecek olan yeni filmi “Dalgalar ve İzler”in galası için elbise baktığını söyleyen oyuncu, ketojenik beslenme ve kick boks yaparak 48 kiloya düştüğünü belirtti: “Kick boksu sevdiğimden yapıyorum. Sert sporları da seviyorum. Bir kadının kendini korumaya alması önemli. Adam dövecek halim yok ama bilsek fena olmaz. Elim ağırdır biraz.” Karahan, dizisi için İstanbul-Kıbrıs arası mekik dokuduğunu ve çocuklarını çok özlediğini de dile getirdi. ◊ Behlül AYDIN
Babam ‘Bir daha eve gelemezsin’ dedi
İpek Açar’ın sunduğu “İpek Yolu” programına konuk olan Irmak Arıcı, babasının müzikle ilgilenmesine rağmen meslek seçimine karşı çıktığını anlattı. “Babam bağlama çalıyordu. Ablam da müzik öğretmeni. Annemle babam Türk sanat müziği korosuna gidiyordu. Babam müzik yapacağımı öğrenince ‘Bu kapıdan çıktığında bir daha gelemezsin’ dedi. Kurtlar sofrasıydı, haklıydı. Fakat veterinerlikte de kurtlar sofrası vardı. Ama babam şimdi mutlu.”