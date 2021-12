Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına yorum yağdı: Kaç numara ayağın?

Cem aldı

Cem Yılmaz, Şilili sanatçı Victor Castillo’nun “Come Play With Us” adlı heykelini satın aldı. Haberi sanat simsarı Isabel Croxatto, “Come Play With Us ilk evini buldu” paylaşımıyla duyurdu. 121 cm uzunluğunda, 30 kilogram ağırlığındaki heykel, ünlü komedyene önümüzdeki ay teslim edilecek. Sanat koleksiyonu bulunan Yılmaz, daha önce de Castillo’nun eserlerini satın almıştı.