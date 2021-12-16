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Magazin
Haber Giriş: 16 Aralık 2021 - 08:01 | 

Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına yorum yağdı: Kaç numara ayağın?

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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1Ayak numarasını merak ettiler

Ayak numarasını merak ettiler

Serenay Sarıkaya, önceki gün sosyal medya hesabına çoklu fotoğraf yükledi. Oyuncunun ayna önündeki selfie’leri hayranları tarafından birçok yorum ve beğeni aldı. Sarıkaya’nın takipçileri yorumlarda oyuncunun ayaklarının büyüklüğünü tartışması en dikkat çekici detaydı. “Serenay kaç numara ayağın?” yorumları yazdı.
2Cem aldı

Cem aldı

Cem Yılmaz, Şilili sanatçı Victor Castillo’nun “Come Play With Us” adlı heykelini satın aldı. Haberi sanat simsarı Isabel Croxatto, “Come Play With Us ilk evini buldu” paylaşımıyla duyurdu. 121 cm uzunluğunda, 30 kilogram ağırlığındaki heykel, ünlü komedyene önümüzdeki ay teslim edilecek. Sanat koleksiyonu bulunan Yılmaz, daha önce de Castillo’nun eserlerini satın almıştı.
3Grammy alırsam 1 milyon token yakılacak

Grammy alırsam 1 milyon token yakılacak

Edis ‘Altın Kelebek’ kazanınca, kripto para borsasında 200 bin ‘Edis Fan Token’ yakılmıştı. Şarkıcı, “Grammy alırsanız 1 milyon token yakılacağı doğru mu?” sorusuna “Doğru” yanıtını verdi. Bu yakma işlemleriyle, Edis Fan Token’ın değerinin artırılması planlanıyor. ◊ Sayit DURMAZ
4Ben iyiyim

Ben iyiyim

Koronavirüse yakalanan ve evde tedavi gören Gökçe Bahadır’dan hayranlarını sevindiren haber geldi. Oyuncu, gülümseyerek çektirdiği fotoğrafı Instagram sayfasında “Ben iyiyim. Arayan, soran herkese teşekkür ederim” notuyla paylaştı.
53 çocuklu ve kız babası

3 çocuklu ve kız babası

Ali ve Han adında iki oğlu bulunan, üçüncü çocuğu Leyla’yı da 40 gün önce dünyaya getiren Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç’le ilgili esprili bir paylaşım yaptı.Ergenç’in koltukta mutlulukla uzandığı fotoğrafın üzerine “2 çocuklu”, aynı koltukta düşünceli şekilde oturduğu kareye de “3 çocuklu ve kız babası” yazan oyuncunun paylaşımı takipçilerini güldürdü.
6Evlilik terapisine gidiyoruz

Evlilik terapisine gidiyoruz

Damla Ersubaşı, geçen yıl anlaşmalı olarak boşandığı işletmeci Mustafa Can Keser ile barıştı. Ersubaşı, barıştıklarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Evlilikleri boyunca şiddet haberleri ile anılan eski eşler, birbirlerine saygı duymayı öğrendiklerini ve evlilik terapistine gittiklerini açıkladı.
7Elim ağırdır biraz

Elim ağırdır biraz

Pelin Karahan önceki gün Nişantaşı Citys’te objekiflere yansıdı. Haftaya vizyona girecek olan yeni filmi “Dalgalar ve İzler”in galası için elbise baktığını söyleyen oyuncu, ketojenik beslenme ve kick boks yaparak 48 kiloya düştüğünü belirtti: “Kick boksu sevdiğimden yapıyorum. Sert sporları da seviyorum. Bir kadının kendini korumaya alması önemli. Adam dövecek halim yok ama bilsek fena olmaz. Elim ağırdır biraz.” Karahan, dizisi için İstanbul-Kıbrıs arası mekik dokuduğunu ve çocuklarını çok özlediğini de dile getirdi. ◊ Behlül AYDIN
8Entübe olmaktan korktum

Entübe olmaktan korktum

Ebru Destan ve yönetmen Tamer Aydoğdu önceki gün Aqua Florya AVM’deydi. Destan “Koronavirüs hastalığını yeni atlattım. Benim için sancılı ve çok zor bir süreçti. Entübe olmaktan çok korktum. Şimdi gayet iyiyim. Sağlık gibisi yok” dedi.
9Babam ‘Bir daha eve gelemezsin’ dedi

Babam ‘Bir daha eve gelemezsin’ dedi

İpek Açar’ın sunduğu “İpek Yolu” programına konuk olan Irmak Arıcı, babasının müzikle ilgilenmesine rağmen meslek seçimine karşı çıktığını anlattı. “Babam bağlama çalıyordu. Ablam da müzik öğretmeni. Annemle babam Türk sanat müziği korosuna gidiyordu. Babam müzik yapacağımı öğrenince ‘Bu kapıdan çıktığında bir daha gelemezsin’ dedi. Kurtlar sofrasıydı, haklıydı. Fakat veterinerlikte de kurtlar sofrası vardı. Ama babam şimdi mutlu.”
10Spor sonrası sporu

Spor sonrası sporu

Çağla Şıkel, son dönemin gözde egzersiz aracı foam roller’ı denedi. O sırada çektiği videoyu da Instagram’da paylaştı.Ünlü mankenin “Spor sonrası foam roller keyfi” notuna takipçileri “Bu da spor değil mi?” diye karşılık verdi.
11Doğum günü kuralı

Doğum günü kuralı

Cenk Eren, önceki akşam ünlü sanatçı Selda Bağcan’la birlikte Cihangir’deki Jash adlı mekanda görüntülendi. Bağcan’ın yeni yaşını kutladıklarını söyleyen Eren, “Bu yıl da kuralı bozmadık, beraber kutladık” dedi. ◊ Sayit DURMAZ
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