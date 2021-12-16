Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına yorum yağdı: Kaç numara ayağın?

Elim ağırdır biraz

Pelin Karahan önceki gün Nişantaşı Citys’te objekiflere yansıdı. Haftaya vizyona girecek olan yeni filmi “Dalgalar ve İzler”in galası için elbise baktığını söyleyen oyuncu, ketojenik beslenme ve kick boks yaparak 48 kiloya düştüğünü belirtti: “Kick boksu sevdiğimden yapıyorum. Sert sporları da seviyorum. Bir kadının kendini korumaya alması önemli. Adam dövecek halim yok ama bilsek fena olmaz. Elim ağırdır biraz.” Karahan, dizisi için İstanbul-Kıbrıs arası mekik dokuduğunu ve çocuklarını çok özlediğini de dile getirdi. ◊ Behlül AYDIN