Serenay Sarıkaya'nın Bodrum çıkartması

Serenay Sarıkaya, bir derginin çekimleri için geldiği Bodrum’da görüntülendi.
2
Sarıkaya, Amanruya otelde yapılan çekimlerde 5 kostüm giydi. Kayaların üzerinde poz veren oyuncu, çekimlerin bitmesiyle soluğu otelin plajında aldı.
3
Mayosunu giyen Sarıkaya, yürüyüşün ardından iskeleye çıkarak günün yorgunluğunu attı. Umut ÜNVER- Ali KESER
4
Kahkahaları plajı inletti
Kiraladıkları gulet tekneyle Fethiye koylarını dolaşan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, Çeşme’ye geçti.
5
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç önceki gün Alaçatı’daki Biblos Otel’in plajındaydı. Sevgililer, arkadaşlarıyla birlikte denize girdi. ◊ Sevgilisinin yaptığı espriler Demet Özdemir’i kahkahalara boğdu. İkili bir süre yüzdükten sonra localarına geçti. ◊ Deniz BOY
6
Gel denize girelim
Sevgilisi Serkan Keskin dizi çekimleri nedeniyle İstanbul’a dönünce Meriç Aral arkadaşlarıyla tatiline devam etme kararı aldı.
7
Genç oyuncu önceki gün Boran Kuzum ve Melikşah Altuntaş’la Marmaris-Selimiye’deki Delice Otel’in plajındaydı. Boran Kuzum’u “Gel denize girelim” diyerek yanına çağıran Meriç Aral, iki yakın arkadaşıyla beraber deniz keyfi yaptı. ◊ Ali KESER