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Haber Giriş: 13 Haziran 2021 - 07:00 | 

Serenay Sarıkaya'nın Bodrum çıkartması

Kelebek muhabirlerinin objektiflerinden Serenay Sarıkaya, Boran Kuzum, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un tatil fotoğrafları...

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Serenay Sarıkaya, bir derginin çekimleri için geldiği Bodrum’da görüntülendi.

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Sarıkaya, Amanruya otelde yapılan çekimlerde 5 kostüm giydi. Kayaların üzerinde poz veren oyuncu, çekimlerin bitmesiyle soluğu otelin plajında aldı.

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Mayosunu giyen Sarıkaya, yürüyüşün ardından iskeleye çıkarak günün yorgunluğunu attı. Umut ÜNVER- Ali KESER

4Kahkahaları plajı inletti

Kahkahaları plajı inletti

Kiraladıkları gulet tekneyle Fethiye koylarını dolaşan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, Çeşme’ye geçti.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç önceki gün Alaçatı’daki Biblos Otel’in plajındaydı. Sevgililer, arkadaşlarıyla birlikte denize girdi. ◊ Sevgilisinin yaptığı espriler Demet Özdemir’i kahkahalara boğdu. İkili bir süre yüzdükten sonra localarına geçti. ◊ Deniz BOY

6Gel denize girelim

Gel denize girelim

Sevgilisi Serkan Keskin dizi çekimleri nedeniyle İstanbul’a dönünce Meriç Aral arkadaşlarıyla tatiline devam etme kararı aldı.

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Genç oyuncu önceki gün Boran Kuzum ve Melikşah Altuntaş’la Marmaris-Selimiye’deki Delice Otel’in plajındaydı. Boran Kuzum’u “Gel denize girelim” diyerek yanına çağıran Meriç Aral, iki yakın arkadaşıyla beraber deniz keyfi yaptı. ◊ Ali KESER

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