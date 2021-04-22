Serenay Sarıkaya'dan giyinme odası pozu

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Giyinme odasından
Serenay Sarıkaya giyinme odasında çektiği ayna selfie’sini Instagram sayfasına ekledi. Şortunun altına giydiği uzun çizmeleriyle dikkat çeken oyuncunun “Şey mi dostum” notuyla paylaştığı fotoğrafa beğeni yağdı. Giyim stiliyle sık sık adından söz ettiren Sarıkay’nın kombini, sosyal medyada çok konuşuldu.
2
Yaza hazırlık
Cemiyet hayatının gözde isimlerinden Pınar Sabancı, yaz yaklaşırken spor çalışmalarına ağırlık verdi.Son dönemde sık sık Boğaz hattında yürüyüş yaparken rastladığımız Pınar Sabancı, önceki gün de spor hocasıyla Kuruçeşme Parkı’ndaydı. Yaza hazırlanan Sabancı, parkta bulunan bankın üzerine ayağını koyarak egzersiz yaparken objektife yansıdı. (Deniz BOY)
3
45. yaş kutlaması
Ünlü oyuncu Ali Atay, 45 yaşına girdi. Hazal Kaya eşinin doğum gününü oğlu Fikret Ali ile çekilen bir karelerini Instagram hesabına yükleyerek kutladı. Kaya o karenin altına “İyi ki doğdun hayatımın aşkı. İyi ki bizimsin” notunu düştü. Atay’ın yakın dostu Bülent Şakrak da yaptığı paylaşımda “20 yıllık arkadaşım, kardeşim, kardeşimin kocası, yeğenimin babası, her işiyle kıskandığım, kıskanmaya bayıldığım, insan evladı, karımın sırdaşı, çocuklarımın amcası, komşum. İyi ki doğdun ulan” dedi.
4
Spor sonrası
Ece Seçkin spor sonrası çekilen karelerini Instagram hesabına yükledi. Özel antrenörüyle antrenman yapan şarkıcı, o karelerin altına şu notu düştü: “Antrenmandan bir an sonra. Zorlayıcı ama eğlenceli bir yoldu. Artık daha da zor ve zorlayıcı şeylerin başarılmasının zamanı geldi.”
5
Seni çok seviyoruz babiş
Demet Akalın, kızı Hira’nın babası Okan Kurt’un yeni yaşını evde dostlarıyla kutladı. Kurt için özel bir pasta yaptıran ünlü şarkıcı üzerine “Seni çok seviyoruz babiş” yazdırdı. Kutlama için ailesine teşekkür eden Kurt da Instagram’da şu paylaşımı yaptı: “Aşklarım benim sizi çok seviyorum.”
6
İkinci kez baba oluyor
“Güldür Güldür” ekibinden Onur Atilla, ikinci kez baba oluyor. 2014 yılında Sinem Akyıldız’la evlenen Atilla, 2018’de ilk bebekleri Kemal’i kucağına almıştı. İkinci bebeklerinin doğumuna günler kala çift önceki gün oğullarıyla birlikte özel bir çekim yaptırdı. Atilla çekimden kareleri Instagram hesabında “Hoş gel oğlumuz, sağlıkla gel Kemal’imizin kardeşi” notuyla paylaştı.
7
Tüyo verecek kıvama gelmedim
Hazal Filiz Küçükköse, önceki gün Rumelihisarı sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi. Ünlü oyuncu, “Televizyonla ilgili görüşme halinde olduğum projeler var. Artık güzel bir işle dönüş yapmak istiyorum” dedi. Küçükköse, kripto para ve borsaya yatırım yaptığından bahsetti: “Tüyo verecek kıvama gelmedim.” (Deniz BOY)
8
Dünyanın en iyisi olmak için yarışacaklar
Geçen yıl düzenlenen 33. Best Model of Turkey yarışmasında birinci olan Melisa İmrak ve Oğuzhan Bolat, Best Model of the World’de (Dünyanın En İyi Mankeni Yarışması) Türkiye’yi temsil etmeye hak kazanmış, ancak pandemiden dolayı yarışma yapılamamıştı. Yarışmanın 1-7 Aralık tarihlerinde düzenleneceği açıklandı. Melisa İmrak ve Oğuzhan Bolat “dünyanın en iyi mankeni” olabilmek için şimdiden hazırlıklara başladı.
9
Market stili
Güliz Ayla, evinde mini elbisesi ve topuklu ayakkabılarıyla çektirdiği fotoğrafları Instagram sayfasında esprili bir soruyla paylaştı. Ayla’nın “Markete gidiyorum bir şey isteyen var mı?” sorusuna takipçilerinden yanıt yağdı.
10
Hayır kurumuna bağışlayacağım
Galatasaray’ın Hollandalı forveti Ryan Babel, Aqua Florya AVM’den çıkarken görüntülendi. Futbolcu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in söylediği iddia edilen sözler için şu açıklamayı yaptı: “Hakkımda çıkan haberler hayal ürünü. Yasal süreci başlattım. Kazanacağım tazminatı hayır kurumuna bağışlayacağım.”