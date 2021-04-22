Serenay Sarıkaya'dan giyinme odası pozu

Seni çok seviyoruz babiş Demet Akalın, kızı Hira’nın babası Okan Kurt’un yeni yaşını evde dostlarıyla kutladı. Kurt için özel bir pasta yaptıran ünlü şarkıcı üzerine “Seni çok seviyoruz babiş” yazdırdı. Kutlama için ailesine teşekkür eden Kurt da Instagram’da şu paylaşımı yaptı: “Aşklarım benim sizi çok seviyorum.”