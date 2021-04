Serenay Sarıkaya'dan giyinme odası pozu

Dünyanın en iyisi olmak için yarışacaklar Geçen yıl düzenlenen 33. Best Model of Turkey yarışmasında birinci olan Melisa İmrak ve Oğuzhan Bolat, Best Model of the World’de (Dünyanın En İyi Mankeni Yarışması) Türkiye’yi temsil etmeye hak kazanmış, ancak pandemiden dolayı yarışma yapılamamıştı. Yarışmanın 1-7 Aralık tarihlerinde düzenleneceği açıklandı. Melisa İmrak ve Oğuzhan Bolat “dünyanın en iyi mankeni” olabilmek için şimdiden hazırlıklara başladı.