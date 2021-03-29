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Magazin
Haber Giriş: 29 Mart 2021 - 07:55 | 

Serenay Sarıkaya tarzı!

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...

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Kıyafet ve aksesuvar tercihleriyle sık sık gündeme gelen Serenay Sarıkaya önceki gün de iddialı bir stille objektife takıldı.

Bebek’teki bir kaş tasarım merkezinden çıkarken görüntülenen ünlü oyuncu, siyah deri kombini, farklı renkteki eldivenleri ve Balenciaga marka kare burunlu ayakkabılarıyla dikkat çekti.

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Kullanmadığı kıyafetlerini Türk Eğitim Vakfı aracılığıyla kız çocuklarının eğitimi için bağışlayan Sarıkaya, bu yardımı hatırlatılınca “Kıyafetler evde duracağına faydalı olsun istedim” dedi.
(Cenker TEZEL)

3Bisiklet turu

Bisiklet turu

Birkan Sokullu, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Eda Gürkaynak ile bisiklet turuna çıktı. Bisiklet üzerinde selfie çeken çift, bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

44’üncü yaş kutlaması

4’üncü yaş kutlaması

Pelin Karahan’ın küçük oğlu Eyüp Can 4 yaşına girdi. Oyuncu, eşi Bedri Güntay ve büyük oğulları Ali Demir ile birlikte Eyüp Can’ın yeni yaşını aile arasında düzenlediği partiyle kutladı. Karahan o anları sosyal medyada da paylaştı.

5Erkeklerin hayatını kadınlar zorlaştırıyor

Erkeklerin hayatını kadınlar zorlaştırıyor

İlay Erkök, Melisa Berkalp’in YouTube programına konuk oldu. Oyuncu, “Sence dünya sadece erkeklerden oluşsaydı, nasıl olurdu?” sorusuna verdiği şu yanıtla sosyal medyada gündem oldu:

“Kavgasız. Erkeklerin genelde kadınlar yüzünden kavga ettiğini düşünüyorum. Bir şekilde yaşayabileceklerini düşünüyorum. Hayatlarını gayet basit ve mini-mallikte geçindirebilirler. Biz zorlaştırıyoruz galiba onların hayatını.”

6Bu takım şahane

Bu takım şahane!

Fazıl Say, Türkiye’nin Norveç’i 3-0 yendiği Dünya Kupası eleme maçını büyük heyecanla izledi.Fazıl Say, maç sırasında yaşadığı coşkuyu yansıtan bir kareyi Twitter’da paylaştı. Ünlü piyanist, fotoğrafın altına yazdığı notla futbolculara teşekkür etti:

“Bu 3, 4 attığımız takımlar çok güçlü ülkeler beyler. Bu milli takım şahane! Dünya Kupası’nda büyük işler yapacağız. Şenol Hocamıza güvenimiz sonsuz. Teşekkürler milli takımım.”

7Baba-oğul bir örnek

Baba-oğul bir örnek

Milli boksör Atakan Arslan, geçtiğimiz gün eşi Serap Arslan ve oğlu Aslan ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’ndeydi. Ailesiyle mağazaları dolaşıp alışveriş yapan Arslan’ın oğluyla bir örnek giyinmesi dikkatlerden kaçmadı.

8Hafta sonu alışverişi

Hafta sonu alışverişi

Saba Tümer önceki gün Bebek’te görüntülendi. Elinde alışveriş poşetleri ile mağazaları dolaşan Tümer, gazetecileri fark edince şaşkınlık yaşadı. Ünlü sunucu, hafta sonu için alışveriş yaptığını söyledi. (Sayit DURMAZ)

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