Serenay Sarıkaya tarzı!

Erkeklerin hayatını kadınlar zorlaştırıyor İlay Erkök, Melisa Berkalp’in YouTube programına konuk oldu. Oyuncu, “Sence dünya sadece erkeklerden oluşsaydı, nasıl olurdu?” sorusuna verdiği şu yanıtla sosyal medyada gündem oldu:



“Kavgasız. Erkeklerin genelde kadınlar yüzünden kavga ettiğini düşünüyorum. Bir şekilde yaşayabileceklerini düşünüyorum. Hayatlarını gayet basit ve mini-mallikte geçindirebilirler. Biz zorlaştırıyoruz galiba onların hayatını.”