Serenay Sarıkaya, Kaz Dağları'nda arsa aldı!

Organik sertifikası aldı Türkiye’nin en önemli üniversiteleri ve akademisyenleriyle çalışmalarını yürüten Ahu Orakçıoğlu, kurduğu Apivital markasına “organik” sertifikası aldı. 2018 yılında Ankara Üniversitesi Teknokent’te kurulan marka, takviye edici gıda sertifikası ile organik arı ürünleri üretiyor.



Ahu Orakçıoğlu, başta koronavirüs ve kış mevsimiyle başlayan diğer pek çok hastalıktan korunmada bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinin önemli olduğunu söyledi. Propolisin bağışıklığı güçlendirmedeki rolü üzerinde önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirten Orakçıoğlu, “Biz de hem insanı hem de insan sağlığını önemsiyoruz. Ürünlerimizin tamamını ekolojik arıcılıkla destekliyoruz. Kullandığımız hammaddede hiçbir kalıntı bulunmaması önemli. Bu sayede organik sertifikamızı alabildik” dedi.