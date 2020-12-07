MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriSerenay Sarıkaya, Kaz Dağları'nda arsa aldı!
GeriMagazin Serenay Sarıkaya, Kaz Dağları'nda arsa aldı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 07 Aralık 2020 - 08:02 | 

Serenay Sarıkaya, Kaz Dağları'nda arsa aldı!

Cem Yılmaz’la ayrıldıktan sonra soluğu Kaz Dağları’nda alan Serenay Sarıkaya, buradan ev sahibi olmak için 1.5 dönümlük arsa satın aldı.

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
1
Abone Olgoogle-news

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, ileride Kaz Dağları’na yerleşmek için ilk adımı attı ve Ayvacık’ın bir köyünden 1.5 dönümlük arsa satın aldı.

Alpler’den sonra oksijen oranı en yüksek bölge olan Kaz Dağları’nda her fırsatta tatil yapan Sarıkaya, şimdi burada ev sahibi olmak için kolları sıvadı.

2
Abone Olgoogle-news

İlk olarak rahmetli Tuncel Kurtiz’in yerleştiği Ayvacık, sonrasında birçok ünlü oyuncuyu buraya çekti. Serenay Sarıkaya’nın da menajeri olan Ayşe Barım’ın da buradan ev sahibi olmasıyla bölge, Halit Ergenç gibi birçok oyuncunun uğrak noktası oldu.

3
Abone Olgoogle-news

Instagram’da yaptığı paylaşımların peşine düşünce öğrendim ki, Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz’dan ayrıldıktan sonra annesiyle birlikte soluğu Kaz Dağları’nda almış.

Gönlüne göre bir arsa bulan Sarıkaya, şimdilerde hayalindeki evin projesini çizdirmekle uğraşıyormuş. Her detayla bizzat ilgilenen güzel oyuncu, önümüzdeki yazı kendi evinde geçirmek istiyormuş.

4Organik sertifikası aldı
Abone Olgoogle-news

Organik sertifikası aldı

Türkiye’nin en önemli üniversiteleri ve akademisyenleriyle çalışmalarını yürüten Ahu Orakçıoğlu, kurduğu Apivital markasına “organik” sertifikası aldı. 2018 yılında Ankara Üniversitesi Teknokent’te kurulan marka, takviye edici gıda sertifikası ile organik arı ürünleri üretiyor.

Ahu Orakçıoğlu, başta koronavirüs ve kış mevsimiyle başlayan diğer pek çok hastalıktan korunmada bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinin önemli olduğunu söyledi. Propolisin bağışıklığı güçlendirmedeki rolü üzerinde önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirten Orakçıoğlu, “Biz de hem insanı hem de insan sağlığını önemsiyoruz. Ürünlerimizin tamamını ekolojik arıcılıkla destekliyoruz. Kullandığımız hammaddede hiçbir kalıntı bulunmaması önemli. Bu sayede organik sertifikamızı alabildik” dedi.

5Müziğin Oscar’larına aday
Abone Olgoogle-news

Müziğin Oscar’larına aday

Zuhal Müzik, ABD’nin efsanevi müzik topluluğu NAMM (National Association of Music Merchants) çatısı altında bu yıl 10’uncusu düzenlenen ve “Müzik sektörünün Oscar’ları” olarak anılan “Top 100 Dealers” ödüllerinde 4 farklı dalda ödüle aday gösterildi!

“Türkiye’den ilk defa bir müzik markasının dünyanın en iyi 100 müzik mağazası arasında gösterilmesinin gururunu yaşıyoruz. Ayrıca geçen sene yarışmaya dahil edilen ‘Customer’s Choice’ kategorisinde de Türkiye’yi temsil ediyoruz” diyerek mutluluğunu paylaşan Zuhal Müzik’in üçüncü kuşak temsilcisi Umur Sungurlu, oylamanın halen devam ettiğini belirtip müzik tutkunlarını oy kullanmaya davet etti.

6Sergiye özel kapsül koleksiyon
Abone Olgoogle-news

Sergiye özel kapsül koleksiyon

Pera Müzesi’nin ilgiyle karşılanan yeni sergisi “Minyatür 2.0”, sanat ve modayı buluşturan yeni bir işbirliğine zemin oluşturdu. Küratör Azra Tüzünoğlu’nun davetiyle sergiye özel mini bir koleksiyon hazırlayan Hatice Gökçe, günlük giyim eşyalarını ve aksesuvarları özgün tasarımlara dönüştürdü.

7
Abone Olgoogle-news

Ünlü modacının imzasını taşıyan ve Pera Müzesi Artshop’ta satışa sunulan koleksiyon; tişört, çanta, pareo ve uyku gözlüğünden oluşuyor. Kendisinin de bir dönem minyatür dersleri aldığını belirten Hatice Gökçe, “Minyatür tekniğini kullanarak güncel modayı bu detaycılıkla anlatabilme gücü ilgimi çekiyor” diye konuştu.

8
Abone Olgoogle-news

Hatice Gökçe

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi