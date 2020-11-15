Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin barıştı mı? Kafaları karıştıran paylaşım!

Gelen 'aşk' mesajların ardından çok sinirlenen güzel oyuncu sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Sarıkaya, paylaşımında "Arkadaşlar hakikaten bıktım bu abuk sabuk haberlerden. Bu bir bornoz markası isteyen herkes edinebilir. Daha neler" ifadelerini kullandı.