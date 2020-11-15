Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin barıştı mı? Kafaları karıştıran paylaşım!
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Serenay Sarıkaya tatile çıktı. Cem Yılmaz ile ilişkisini sonlandıran Sarıkaya yazı geri getirdi. Instagram hesabından 'karantina' notuyla paylaşım yapan güzel oyuncu binlerce beğeni aldı. Sarıkaya'nın bir paylaşımı, 'Kerem Bürsin ile tatile mi çıktı' sorusunu akıllara getirdi. Bir dönem aşk yaşayan Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin barıştı mı? İşte haberin detayları...
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Cem Yılmaz ile ilişkisini sonlandıran Serenay Sarıkaya'dan sahil pozları geldi. Oyuncu Serenay Sarıkaya, ocak ayından beri birlikte olduğu Cem Yılmaz ile geçtiğimiz haftalarda yollarını ayırmıştı.
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Kendisine vakit ayıran Sarıkaya, deniz kenarında çekilen karelerini sosyal medya hesabından yayınladı. 29 yaşındaki oyuncu, fotoğraflarına "Karantina" notunu düştü
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Serenay Sarıkaya'nın paylaşımlarına kısa sürede beğeni yağdı. Annesinin yanına gittiği öğrenilen Sarıkaya'nın bir paylaşımı kafaları karıştırdı.
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BORNOZ PAYLAŞIMI KAFALARI KARIŞTIRDI
Ünlü oyuncunun bornoz paylaşımı bir dönem aşk yaşadığı ‘Kerem Bürsin ile barıştı mı’ sorusunu akıllara getirdi.
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Aşk iddialarını alevlendiren Sarıkaya'nın paylaştığı bornoz fotoğrafı oldu. Aynı bornozu Kerem Bürsin 2017 yılında sosyal medya hesabından paylaşmıştı. İkilinin yeniden barıştığı iddiaları magazin gündemine damga vurdu.
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Gelen 'aşk' mesajların ardından çok sinirlenen güzel oyuncu sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Sarıkaya, paylaşımında "Arkadaşlar hakikaten bıktım bu abuk sabuk haberlerden. Bu bir bornoz markası isteyen herkes edinebilir. Daha neler" ifadelerini kullandı.
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Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya 3,5 yıl aşk yaşamıştı. Birlikte Amerika dahil birçok ülkeye giden ikili dostça ayrılmıştı.