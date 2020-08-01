Serenay Sarıkaya hamile mi son dakika magazin haberi: O yorum kafaları karıştırdı!
Serenay Sarıkaya hamile mi sorusu, ünlü oyuncunun resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan bir yorumun ardından kafalarda soru işareti oluşturdu. Bir süredir Komedyen Cem Yılmaz ile ilişkisini noktaladığı iddiaları ile gündemde yer alan Serenay Sarıkaya, paylaştığı son fotoğrafın altında Seren Serengil'in yaptığı 'Bir hamile güzelliği gelmiş' sözleri ile konuşulmaya başlandı. Peki, Serenay Sarıkaya hamile mi? İşte, Sarıkaya'nın profilindeki o yorumlar
Sosyal medya hesabından bayram paylaşımı yapan Serenay Sarıkaya, Seren Serengil'in yaptığı bir yorum sonrası magazin gündemine oturdu. Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı fotoğrafın altına yorum yapan Seren Serengil, "Bir hamile güzelliği gelmiş. Keşke olsa" ifadesini bıraktı.
Serengil, yaptığı ikinci yorumda ise "Bu gülüşü bilirim, benim de vardı böyle bir fotoğrafım hamileyken, yanılıyor olabilirim ama temennim bu senin için" sözlerini paylaştı.
İşte, o paylaşımlar;
Serenay Sarıkaya 1 Temmuz 1991 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi, 15 yaşındayken katıldığı bir güzellik yarışmasında jüri özel ödülünü aldı. Aynı yıllarda Plajda adlı bir sinema filminde rol alarak oyunculuğa adım attı. İlk oyunculuk deneyimini Şaşkın filmiyle kazanan Sarıkaya, sonrasında Plajda filminde rol aldı.
İlk kez Sinan Çetin'in Peri Masalı (2008) dizisinde yer alarak dizi oyunculuğuna başladı ve yine aynı yıl Sinan Çetin tarafından hazırlanan Limon Ağacı dizisinde ilk başrolünü üstlendi. Dizinin sona ermesinin ardından başrolünde usta oyuncu Oktay Kaynarca’nın da yer aldığı Adanalı (2008-2010) dizisinde rol almaya başladı. 2010 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Gizem Memiç'in ardından ikinci oldu ve Türkiye'yi Miss Universe yarışmasında temsil etmeye hak kazandı. Ardından Lale Devri (2010-2013) ve Medcezir (2013-2015) dizilerinin başrolünde yer alarak popüleritesini arttırdı. Ejderhanı Nasıl Eğitirsin filminde seslendirme yapan Sarıkaya Behzat Ç. Ankara Yanıyor filminde de rol aldı.
SERENAY SARIKAYA'NIN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER
|Sinema
|Yıl
|Başlık
|Rolü
|Notlar
|2006
|Şaşkın
|Itır
|Yardımcı karakter
|2008
|Plajda
|Aslı
|Yardımcı karakter
|2010
|Ejderhanı Nasıl Eğitirsin
|Astrid
|Seslendirme
|2011
|Hoşçakal
|Sarah
|Başrol/kısa film
|2013
|Behzat Ç. Ankara Yanıyor
|Melisa
|Yardımcı karakter
|2016
|İkimizin Yerine
|Çiçek
|Başrol
|Televizyon
|Yıl
|Başlık
|Rolü
|Notlar
|2008
|Peri Masalı
|Talya
|Yardımcı karakter
|2008
|Limon Ağacı
|Peri
|Başrol
|2008-2010
|Adanalı
|Sofia Dikkaya
|Yardımcı karakter
|2010-2013
|Lale Devri
|Yeşim Taşkıran
|Başrol
|2013-2015
|Medcezir
|Mira Beylice
|Başrol
|İnternet
|Yıl
|Başlık
|Rolü
|Notlar
|2017-2018
|Fi
|Duru Durulay
|Başrol