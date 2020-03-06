Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ve Defne Samyeli... Önceki gün neler oldu?

Genç oyuncu, rol alacağı “Bergen” filmiyle ilgili sorulara da şu yanıtı verdi: “Bergen’in çekimleri Alice biter bitmez başlayacak. Hazırlıkları sürüyor. Daha kastımız belli değil, yönetmenimiz bize yeni dahil oldu. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz inşallah en iyi şekilde olacak.”