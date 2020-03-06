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Haber Giriş: 06 Mart 2020 - 08:08, /

Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ve Defne Samyeli... Önceki gün neler oldu?

Şov dünyasının ünlü isimleri önceki gün İstanbul’un popüler adreslerinde objektife yansıdı.

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1Anneyle kutlama

Anneyle kutlama

Serenay Sarıkaya önceki akşam annesi Ümran Seyhan ile Ulus Sunset’teydi. Ünlü oyuncu çıkışta “Anneciğimin doğum gününü kutladık, baş başa zaman geçirdik” dedi. Sarıkaya, “Cem Yılmaz’la sizi ne zaman el ele göreceğiz” sorusuna gülerek “El ele nasıl yakalayamadınız bu zamana kadar onu merak ediyorum” yanıtını verdi.

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Genç oyuncu, rol alacağı “Bergen” filmiyle ilgili sorulara da şu yanıtı verdi: “Bergen’in çekimleri Alice biter bitmez başlayacak. Hazırlıkları sürüyor. Daha kastımız belli değil, yönetmenimiz bize yeni dahil oldu. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz inşallah en iyi şekilde olacak.”

3Yanlış haber

Yanlış haber

Sarıkaya, Çağatay Ulusoy ile kendisine birlikte film yapma teklifi geldiğini, Ulusoy’un reddettiği haberleri için de “Hiç öyle birşey kulağıma gelmedi, yanlış haber” dedi.

Sayit DURMAZ

4Hızla uzaklaştı

Hızla uzaklaştı

Cem Yılmaz önceki gün Bebek’teki Mac Fit’ten çıkarken objektife yansıdı. Spor sonrası aracına binen ünlü komedyen, soruları yanıtsız bırakarak hızla uzaklaştı.

Deniz BOY

5Kaan benim arkadaşım

Kaan benim arkadaşım

Birkaç gün önce komedyen Kaan Sekban’la görüntülenen Defne Samyeli, aşk dedikodularına yanıt verdi. Önceki gün Bebek’te objektife takılan Samyeli, “Kaan benim çok eski arkadaşım, öyle bir şey yok” dedi.

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Samyeli, kısa süre önce ilişkisini noktaladığı Cem Yılmaz’ı sosyal medyada takip etmeyi bırakmasıyla ilgili sorulara da “Benim gündemim işim. Başka gündemlerle ilgilenmiyorum. Benim gündemim tamamen kendi çalışmalarımı düşünmekle ilgili” diye karşılık verdi.

Sayit DURMAZ

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