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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 17 Eylül 2020 - 08:07 | 

Serenay Sarıkaya: Beni birkaç gün çekmeyin

Serenay Sarıkaya önceki gün Kuruçeşme’deki bir kafedeydi. Yemek yerken bir yandan da senaryo okuyan Serenay Sarıkaya, mekandan elinde kahveye ayrıldı.

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Oyuncu, “Yeni bir proje mi var?” sorusu üzerine “Daha dün konuştuk. Sizinle ne yapacağız biz? Birkaç gün çekmeyin, sonra bir daha sorun, aynı şeyleri konuşuruz tekrar” diyerek uzaklaştı.

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Sarıkaya bir gün önce de Etiler’de görüntülenmiş, “Pandemiden dolayı bütün işlerimiz durdu. Şu an çalışamıyoruz” demişti.

Cenker TEZEL

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İşte günün öne çıkan magazin olayları...

4Restoran işletecek
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Restoran işletecek

Danilo Zanna önceki gün Vadistanbul’daki bir restoranda arkadaşlarıyla buluştu. Ünlü şef, yakında gastronomi alanında sürprizleri olacağını söyledi: “İstanbul Boğazı’na karşı yeni bir restoranın işletmesini yapacağım. İçerideki her şey Türk usulü olacak. Danilo farkını herkes görecek.”

5Sürpriz misafir
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Sürpriz misafir

Cem Davran, aracına bindiği sırada yanına gelen ve bir an olsun ayrılmayan köpeği görünce şaşkınlık yaşadı. Aracında köpekle fotoğraf çektiren Davran, verdiği pozu Instagram hesabında şu notla paylaştı: “Dibimden ayrılmıyor, sonunda arabaya da atladı. Arkadaş kim bırakmış bu güzel ruhlu fıstığı ortalara? Bir saatten sonra gelen olursa vermem valla.”

6Sporcu Nusret
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Sporcu Nusret

Ünlü işletmeci Nusret, Miami’de spor yaptığı anları sosyal medya hesabında paylaştı. Nusret’in bir taşın üzerindeki hareketleri dikkat çekti.

76 ay sonra
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6 ay sonra

Deniz Seki, önceki akşam Muamma adlı mekanda sevenleriyle buluştu. İstanbul’da aylar sonra ilk kez sahneye çıktığını belirten Seki, dinleyicilerini “Sizleri gördüğüm için çok heyecanlıyım. 6 ay sonra İstanbul’daki ilk sahnem. İyi ki varsınız. 2020 uçsun gitsin, 2021 öyle güzel gelsin ki, her şeyi silsin süpürsün” diyerek selamladı.

8İzin günü
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İzin günü

Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Jailson önceki gün İstinyePark’taydı. Futbolcu, izin gününü ailesiyle alışveriş yaparak geçirdi. Aile daha sonra Masa Restoranı’nda akşam yemeği yiyerek yorgunluk attı.

9Vahşi güzel
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Vahşi güzel

Sena Şener, yeni single’ı “Affetmem”i tamamladı.
Şarkı, yarın Pasaj Müzik etiketiyle dijital platformlarda yayınlanacak. Sena Şener, tüm prodüksiyonunu evinde yaptığı şarkı için “ormanda yetişmiş vahşi kadın” imajıyla objektif karşısına geçti.

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