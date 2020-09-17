Serenay Sarıkaya: Beni birkaç gün çekmeyin

Sürpriz misafir Cem Davran, aracına bindiği sırada yanına gelen ve bir an olsun ayrılmayan köpeği görünce şaşkınlık yaşadı. Aracında köpekle fotoğraf çektiren Davran, verdiği pozu Instagram hesabında şu notla paylaştı: “Dibimden ayrılmıyor, sonunda arabaya da atladı. Arkadaş kim bırakmış bu güzel ruhlu fıstığı ortalara? Bir saatten sonra gelen olursa vermem valla.”