MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriSerenay Sarıkaya Adana’dan ev bakıyor
GeriMagazin Serenay Sarıkaya Adana’dan ev bakıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 07 Kasım 2021 - 12:43 | 

Serenay Sarıkaya Adana’dan ev bakıyor

Ünlüler dünyasından son haberleri İsmail Bayrak yazdı...

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
1ÇİFTLİK EVLERİNE HAYRAN

ÇİFTLİK EVLERİNE HAYRAN

“Şahmeran” dizisinin çekimleri için ocak ayına kadar Adana’da kalacak olan Serenay Sarıkaya, otelde konaklamak yerine ev arayışına girmiş. Adana’nın çiftlik evlerine hayran kalan güzel oyuncu, şimdilerde rahatça kalabileceği bir çiftlik evi arıyormuş.

2TATİL PLANI HAZIR

TATİL PLANI HAZIR

İtalyan yapımcı Alfredo Di Blasio ile ilişkisi doludizgin devam eden Belçim Bilgin, okulların ara tatile gireceği dönem için şimdiden tatil planını yaptı. Oyuncu, oğlu Rodin’i de alarak sevgilisinin yanına İtalya’ya gidecek. Çiftin bir sonraki durağı ise İspanya olacak.

3REKLAMDAN 1 MİLYON TL

REKLAMDAN 1 MİLYON TL

“Son Yaz” dizisiyle ünlenen Hafsanur Sancaktutan, reklam verenlerin gözdesi haline geldi. Bir mücevher firmasının yüzü olan 21 yaşındaki oyuncu, şimdi de bir kozmetik firmasıyla reklam anlaşması yaptı. 1 milyon liraya sözleşme imzalayan Sancaktutan, kazandığı parayı gayrimenkule yatırmayı planlıyor.

4HAYALİ DÜNYA TURU

HAYALİ DÜNYA TURU

Gökhan Türkmen yelkenli teknelere merak sardı. Yoğun konser programına rağmen bu tutkusu için fırsat yaratan şarkıcı, hava durumuna bağlı olarak eğitmeni eşliğinde denize açılıyor. Yelken toplamayı ve tekneyi kullanmayı öğrenen şarkıcının hayali ise ailesiyle beraber yelkenliyle dünya turuna çıkmak.

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi