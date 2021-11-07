Serenay Sarıkaya Adana’dan ev bakıyor

“Şahmeran” dizisinin çekimleri için ocak ayına kadar Adana’da kalacak olan Serenay Sarıkaya, otelde konaklamak yerine ev arayışına girmiş. Adana’nın çiftlik evlerine hayran kalan güzel oyuncu, şimdilerde rahatça kalabileceği bir çiftlik evi arıyormuş.
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TATİL PLANI HAZIR
İtalyan yapımcı Alfredo Di Blasio ile ilişkisi doludizgin devam eden Belçim Bilgin, okulların ara tatile gireceği dönem için şimdiden tatil planını yaptı. Oyuncu, oğlu Rodin’i de alarak sevgilisinin yanına İtalya’ya gidecek. Çiftin bir sonraki durağı ise İspanya olacak.
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REKLAMDAN 1 MİLYON TL
“Son Yaz” dizisiyle ünlenen Hafsanur Sancaktutan, reklam verenlerin gözdesi haline geldi. Bir mücevher firmasının yüzü olan 21 yaşındaki oyuncu, şimdi de bir kozmetik firmasıyla reklam anlaşması yaptı. 1 milyon liraya sözleşme imzalayan Sancaktutan, kazandığı parayı gayrimenkule yatırmayı planlıyor.
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HAYALİ DÜNYA TURU
Gökhan Türkmen yelkenli teknelere merak sardı. Yoğun konser programına rağmen bu tutkusu için fırsat yaratan şarkıcı, hava durumuna bağlı olarak eğitmeni eşliğinde denize açılıyor. Yelken toplamayı ve tekneyi kullanmayı öğrenen şarkıcının hayali ise ailesiyle beraber yelkenliyle dünya turuna çıkmak.