Serenay Sarıkaya Adana’dan ev bakıyor

TATİL PLANI HAZIR İtalyan yapımcı Alfredo Di Blasio ile ilişkisi doludizgin devam eden Belçim Bilgin, okulların ara tatile gireceği dönem için şimdiden tatil planını yaptı. Oyuncu, oğlu Rodin’i de alarak sevgilisinin yanına İtalya’ya gidecek. Çiftin bir sonraki durağı ise İspanya olacak.