Seren Serengil'den kötü haber: Organları iflas etmek üzere... Seren Serengil'in hastalığı Dumping Sendromu nedir?
Bir süredir dumping sendromu ila mücadele eden Seren Serengil'den kötü haber geldi. Zayıflama ameliyatı olduktan sonra sağlık sorunu düzelmeyen Serengil’in karaciğer ve pankreas organları iflas etmek üzere olduğu öğrenildi. Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma ise “Pankreas ve karaciğer iflas boyutunda. Kemik erimesi başladı. 4 cm boyu kısaldı.” dedi. Peki, Seren Serengil'in hastalığı Dumping Sendromu nedir?
Seren Serengil, geçen yıl zayıflama uğruna geçirdiği ameliyat sonrası sağlık sorunları yaşamaya başladı. Kilo kaybı devam eden Serengil'in karaciğer ve pankreas organlarının iflas etmek üzere olduğu öğrenildi.
Seren Serengil son durumuyla ilgili "Merak etmişsiniz iyiyim… aslında hastaneye yatırılmam damardan beslenme sürecimi gözlem altında sürdürmem söylendi. Ama ben sadece sabahları doktor gözetimi ve eşliğinde sadece yayın için saat izin alabildim ama sonrası serumumu almak zorundayım çünkü ağızdan aldığım ne bir ilaç ne de bir besin emilim olmadığı için artık vücuduma yaramıyor organlarım kötü durumda… Ameliyat olana kadar damardan beslenmeye devam edeceğim ki vücut ameliyatı kaldırsın dün gece nefes alamadım gece uykumdan uyandım ama bugün daha iyiyim tek tek cevap veremedim durumum şimdilik bu dualarınız için iyi dilekleriniz için o kadar teşekkür ederim ki aldığım serum kadar iyi hissettiriyor insan böyle durumdayken daha çok sarıp sarmalanmak istiyor. İyi ki varsınız” dedi. Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma ise “Pankreas ve karaciğer iflas boyutunda. Kemik erimesi başladı. 4 cm boyu kısaldı." açıklamasında bulundu.
Dumping sendromu nedir?
Dumping sendromu, mide baypas ameliyatı geçirmiş hastalarda ortaya çıkabilen bir metabolik komplikasyondur. Bu ameliyat sonucunda mide çok küçülmüş ve bağırsağın ortasına doğrudan bağlanmış olduğu için yüksek ve basit şeker içeren besinlerin tüketilmesi durumunda (meyve suları, kola gibi) rahatsız edici belirtiler ortaya çıkabilir. Yemeklerden yarım saat sonra karında şişlik, çarpıntı, halsizlik ve bulantı biçiminde veya yemeklerden iki üç saat sonra terleme, titreme ve hipoglisemi gibi belirtilerle ortaya çıkabilir. Bu sendromu önlemek için yüksek lif ve proteinli ve kompleks karbonhidratlı besinler tercih edilmelidir. Özellikle vitamin ve mineral eksiklikleri, hipoglisemi ve ‘dumping sendromu’ sanıldığından daha yaygındır.